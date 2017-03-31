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Факультет вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ приглашает на День открытых дверей
03.04.2017 11:04 ПЛН, Псков
Факультет вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ приглашает на День открытых дверей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мероприятие состоится 8 апреля в 14.00 в аудитории 21 корпуса 3 по ул. Л. Толстого, 4.
В 2017 году на факультете более 100 бюджетных мест. Прием на первый курс по направлениям бакалавриата производится:
- на очную форму обучения со сроком 4 года на бюджетной и платной основе;
- на заочную форму со сроком обучения 5 лет на платной основ;
- для имеющих среднее профессиональное образование возможно обучение по ускоренным программам.
В программе дня открытых дверей: встреча с руководством факультета, преподавателями и студентами, посещение экспозиции по истории развития вычислительной техники, показ студенческих видеоклипов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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