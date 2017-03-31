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Факультет вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ приглашает на День открытых дверей

03.04.2017 11:04 ПЛН, Псков

Факультет вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ приглашает на День открытых дверей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мероприятие состоится 8 апреля в 14.00 в аудитории 21 корпуса 3 по ул. Л. Толстого, 4. 
 
В 2017 году на факультете более 100 бюджетных мест. Прием на первый курс по  направлениям бакалавриата производится:
  • на очную форму обучения со сроком 4 года на бюджетной и платной основе;
  • на заочную форму со сроком обучения 5 лет на платной основ;
  • для имеющих среднее профессиональное образование возможно обучение по ускоренным программам. 

В программе дня открытых дверей: встреча с руководством факультета, преподавателями и студентами, посещение экспозиции по истории развития вычислительной техники, показ студенческих видеоклипов. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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