Факультет вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ приглашает на День открытых дверей

Факультет вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ приглашает на День открытых дверей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мероприятие состоится 8 апреля в 14.00 в аудитории 21 корпуса 3 по ул. Л. Толстого, 4.

В 2017 году на факультете более 100 бюджетных мест. Прием на первый курс по направлениям бакалавриата производится:

на очную форму обучения со сроком 4 года на бюджетной и платной основе;

на заочную форму со сроком обучения 5 лет на платной основ;

для имеющих среднее профессиональное образование возможно обучение по ускоренным программам.

В программе дня открытых дверей: встреча с руководством факультета, преподавателями и студентами, посещение экспозиции по истории развития вычислительной техники, показ студенческих видеоклипов.

Источник: Псковская Лента Новостей