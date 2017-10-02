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В ПсковГУ заканчивается набор на индивидуальные занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ
10.10.2017 12:16 ПЛН, Псков
В подготовительном отделении Псковского государственного университета заканчивается набор на индивидуальные занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам школьной программы и к творческому экзамену.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, специальная программа предполагает занятия с двумя-тремя слушателями (9-11 кл.) с учетом уровня их знаний и в удобное для абитуриентов время в аудиториях ПсковГУ.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университета.
Срок обучения: 1-й поток с 9 октября 2017 года по 30 марта 2018 года.
Справки по телефону: (8112) 79-78-82; 8-921-110-54-53.
Запись по адресу: Псков, ул. Льва Толстого 4-а, корпус 3, каб. №3.
Источник: Псковская Лента Новостей
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