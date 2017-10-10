www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Лечебное дело в ПсковГУ Бассейн «Универсант» приглашает всех желающих плавать Псков: уехать или остаться? Допобразование в ПсковГУ Призер конкурса «Экономический рост России» Отчетный концерт Капеллы ПсковГУ Фотовыставка «Сирия, которая победит» Идет набор в профильные классы А ты поедешь на стажировку в Швецию? Сотрудники ПсковГУ в Сколково Лучшие выпускники Колледжа ПсковГУ Отчетный концерт Капеллы ПсковГУ Допобразование в ПсковГУ Допобразование в ПсковГУ Сотрудники ПсковГУ в Сколково Лучшие выпускники Колледжа ПсковГУ

В ПсковГУ открывается шестимесячный интенсивный профильный курс по подготовке к поступлению в вуз

17.10.2017 13:14 ПЛН, Псков

С октября на подготовительном отделении ПсковГУ открывается шестимесячный интенсивный профильный курс по программе «Подготовка к поступлению в вуз», который предусматривает подготовку к сдаче ЕГЭ по биологии и химии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза. 
 
 
Программа курса рассчитана на 72 часа по каждому предмету, что поможет слушателям углубить, систематизировать и закрепить знания по выбранным предметам. Малочисленность групп (до 10 человек) позволяет преподавателям совмещать эффективность индивидуальной работы с преимуществами групповых занятий, давая возможность отследить динамику учебного процесса, уделить каждому слушателю достаточно времени и выработать успешную стратегию подготовки к сдаче ЕГЭ по химии и биологии, подходящую именно для данной группы. 
 
В то же время, посещая такие занятия, наши слушатели не только повторяют учебный материал, восполняют пробелы в знаниях, получают углубленные знания, выполняют практические тестовые задания, осваивают навыки работы с тестовым материалом, но и знакомятся с вузовской системой обучения, что поможет им в будущем стать успешными студентами. 
 
Справки по тел. 8 (8112) 79-78-77. Адрес: г. Псков, ул. Л. Толстого, 4-а,  корп. 3, каб.3. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Активно ли вы участвуете во внеучебной студенческой жизни?