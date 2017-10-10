В ПсковГУ открывается шестимесячный интенсивный профильный курс по подготовке к поступлению в вуз

С октября на подготовительном отделении ПсковГУ открывается шестимесячный интенсивный профильный курс по программе «Подготовка к поступлению в вуз», который предусматривает подготовку к сдаче ЕГЭ по биологии и химии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Программа курса рассчитана на 72 часа по каждому предмету, что поможет слушателям углубить, систематизировать и закрепить знания по выбранным предметам. Малочисленность групп (до 10 человек) позволяет преподавателям совмещать эффективность индивидуальной работы с преимуществами групповых занятий, давая возможность отследить динамику учебного процесса, уделить каждому слушателю достаточно времени и выработать успешную стратегию подготовки к сдаче ЕГЭ по химии и биологии, подходящую именно для данной группы.

В то же время, посещая такие занятия, наши слушатели не только повторяют учебный материал, восполняют пробелы в знаниях, получают углубленные знания, выполняют практические тестовые задания, осваивают навыки работы с тестовым материалом, но и знакомятся с вузовской системой обучения, что поможет им в будущем стать успешными студентами.

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Источник: Псковская Лента Новостей