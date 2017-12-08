ПсковГУ приглашает старшеклассников на бесплатные мастер-классы по подготовке к ЕГЭ

Псковский государственный университет приглашает старшеклассников на бесплатные мастер-классы по подготовке к ЕГЭ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мастер-классы ведут квалифицированные преподаватели ПсковГУ, эксперты предметных комиссий Псковской области по проверке выполнения заданий ЕГЭ. Школьники узнают обо всех подводных камнях, которые могут встретиться на экзамене, и смогут задать все интересующие их вопросы преподавателям.

№ Предмет школьной программы, тема Преподаватель Дата, время и место 1 Биология. Подготовка к ЕГЭ по биологии Хмелевская Ирина Акимовна, доцент кафедры ботаники и экологии растений, к.с/х.н. 22.01.2018, 14:00,

ул. Советская, 21, ауд.46 2 Химия. Решение тестов и химических задач. Румянцев Александр Николаевич, доцент кафедры химии, к.х.н. 22.01.2018, 16:00,

ул. Советская, 21, ауд.2 3 Английский язык. Подготовка к заданиям с развернутым ответом (часть С) по английскому языку Маслова Галина Геннадьевна, декан факультета русской филологии и иностранных языков, к.п.н. 22.01.2018, 15:00,

пл. Ленина, 2, ауд. 75 4 Немецкий язык. Подготовка к заданиям с развернутым ответом (часть С) по немецкому языку Смирнова Елена Алексеевна, доцент кафедры немецкого и французского языков, к.п.н. 22.01.2018, 15:00,

пл. Ленина, 2, ауд. 44 5 Математика. Задачи с развернутым ответом ЕГЭ: рекомендации по решению и оформлению Соловьева Ирина Олеговна, зав.кафедрой математики и методики обучения математике, к.п.н. 22.01.2018, 16:00,

пл. Ленина, 2, ауд. 101 5 Русский язык. Сочинение на ЕГЭ по русскому языку: проблемы, решения Яковлева Наталья Ивановна, доцент кафедры русского языка, к.п.н. 23.01.2018, 14.30,

пл. Ленина, 2, ауд. 63 6 Математика. Экономические задачи в материалах ЕГЭ Мартынюк Оксана Ивановна, доцент кафедры математики и методики обучения математике, к.п.н. 23.01.2018, 16:00,

пл. Ленина, 2, ауд. 101 7 Изобразительное искусство (для творческих испытаний в художественные вузы: рисунок, живопись, композиция) Сафронов Аркадий Васильевич, старший преподаватель кафедры ТиМГО 23.01.2018, 16:00,

ул. Красноармейская, 1 ауд. 6 8 История. Атрибуция исторической карты на ЕГЭ по истории Алиева Людмила Владимировна, доцент кафедры отечественной истории, к.и.н. 24.01.2018, 16:00,

ул. Л. Поземского, 6, ауд. 212 9 Обществознание. Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по обществознанию Филиппова Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры отечественной истории 24.01.2018, 17:30

ул. Л. Поземского, 6, ауд. 201 10 Физика. Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по физике Трифонов Сергей Васильевич, доцент кафедры физики, к.ф-м.н 25.01.2018, 16:00,

пл. Ленина, 2, ауд. 98 11 Изобразительное искусство (для творческих испытаний в художественные вузы: рисунок, живопись, композиция) Сафронов Аркадий Васильевич, старший преподаватель кафедры ТиМГО 25.01.2018, 16:00,

ул. Красноармейская, 1, ауд. 6

Записаться на мастер-класс>>>

Справки по телефонам: 29-70-10 и 79-78-78.