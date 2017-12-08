ПсковГУ приглашает старшеклассников на бесплатные мастер-классы по подготовке к ЕГЭ

Псковский государственный университет приглашает старшеклассников на бесплатные мастер-классы по подготовке к ЕГЭ.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мастер-классы ведут квалифицированные преподаватели ПсковГУ, эксперты предметных комиссий Псковской области по проверке выполнения заданий ЕГЭ. Школьники узнают обо всех подводных камнях, которые могут встретиться на экзамене, и смогут задать все интересующие их вопросы преподавателям.
|
№
|
Предмет школьной программы, тема
|
Преподаватель
|
Дата, время и место
|
1
|
Биология. Подготовка к ЕГЭ по биологии
|
Хмелевская Ирина Акимовна, доцент кафедры ботаники и экологии растений, к.с/х.н.
|
22.01.2018, 14:00,
|
2
|
Химия. Решение тестов и химических задач.
|
Румянцев Александр Николаевич, доцент кафедры химии, к.х.н.
|
22.01.2018, 16:00,
|
3
|
Английский язык. Подготовка к заданиям с развернутым ответом (часть С) по английскому языку
|
Маслова Галина Геннадьевна, декан факультета русской филологии и иностранных языков, к.п.н.
|
22.01.2018, 15:00,
|
4
|
Немецкий язык. Подготовка к заданиям с развернутым ответом (часть С) по немецкому языку
|
Смирнова Елена Алексеевна, доцент кафедры немецкого и французского языков, к.п.н.
|
22.01.2018, 15:00,
|
5
|
Математика. Задачи с развернутым ответом ЕГЭ: рекомендации по решению и оформлению
|
Соловьева Ирина Олеговна, зав.кафедрой математики и методики обучения математике, к.п.н.
|
22.01.2018, 16:00,
|
5
|
Русский язык. Сочинение на ЕГЭ по русскому языку: проблемы, решения
|
Яковлева Наталья Ивановна, доцент кафедры русского языка, к.п.н.
|
23.01.2018, 14.30,
|
6
|
Математика. Экономические задачи в материалах ЕГЭ
|
Мартынюк Оксана Ивановна, доцент кафедры математики и методики обучения математике, к.п.н.
|
23.01.2018, 16:00,
|
7
|
Изобразительное искусство (для творческих испытаний в художественные вузы: рисунок, живопись, композиция)
|
Сафронов Аркадий Васильевич, старший преподаватель кафедры ТиМГО
|
23.01.2018, 16:00,
|
8
|
История. Атрибуция исторической карты на ЕГЭ по истории
|
Алиева Людмила Владимировна, доцент кафедры отечественной истории, к.и.н.
|
24.01.2018, 16:00,
|
9
|
Обществознание. Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по обществознанию
|
Филиппова Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры отечественной истории
|
24.01.2018, 17:30
|
10
|
Физика. Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по физике
|
Трифонов Сергей Васильевич, доцент кафедры физики, к.ф-м.н
|
25.01.2018, 16:00,
|
11
|
Изобразительное искусство
(для творческих испытаний в художественные вузы: рисунок, живопись, композиция)
|
Сафронов Аркадий Васильевич, старший преподаватель кафедры ТиМГО
|
25.01.2018, 16:00,
Справки по телефонам: 29-70-10 и 79-78-78.