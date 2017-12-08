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ПсковГУ приглашает старшеклассников на бесплатные мастер-классы по подготовке к ЕГЭ

17.01.2018 08:44|ПсковКомментариев: 0

Псковский государственный университет приглашает старшеклассников на бесплатные мастер-классы по подготовке к ЕГЭ. 

 Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мастер-классы ведут квалифицированные преподаватели ПсковГУ, эксперты предметных комиссий Псковской области по проверке выполнения заданий ЕГЭ. Школьники узнают обо всех подводных камнях, которые могут встретиться на экзамене, и смогут задать все интересующие их вопросы преподавателям.

Предмет школьной программы, тема

Преподаватель

Дата, время и место

1

Биология. Подготовка к ЕГЭ по биологии

Хмелевская Ирина Акимовна, доцент кафедры ботаники и экологии растений, к.с/х.н.

22.01.2018, 14:00,
ул. Советская, 21, ауд.46

2

Химия. Решение тестов и химических задач.

Румянцев Александр Николаевич, доцент кафедры химии, к.х.н.

22.01.2018, 16:00,
ул. Советская, 21, ауд.2

3

Английский язык. Подготовка к заданиям с развернутым ответом (часть С) по английскому языку

Маслова Галина Геннадьевна, декан факультета русской филологии и иностранных языков, к.п.н.

22.01.2018, 15:00,
пл. Ленина, 2, ауд. 75

4

Немецкий язык. Подготовка к заданиям с развернутым ответом (часть С) по немецкому языку

Смирнова Елена Алексеевна, доцент кафедры немецкого и французского языков, к.п.н.

22.01.2018, 15:00,
пл. Ленина, 2, ауд. 44

5

Математика. Задачи с развернутым ответом ЕГЭ: рекомендации по решению и оформлению

Соловьева Ирина Олеговна, зав.кафедрой математики и методики обучения математике, к.п.н.

22.01.2018, 16:00,
пл. Ленина, 2, ауд. 101

5

Русский язык. Сочинение на ЕГЭ по русскому языку: проблемы, решения

Яковлева Наталья Ивановна, доцент кафедры русского языка, к.п.н.

23.01.2018,  14.30,
пл. Ленина, 2, ауд. 63

6

Математика. Экономические задачи в материалах ЕГЭ

Мартынюк Оксана Ивановна, доцент кафедры математики и методики обучения математике, к.п.н.

23.01.2018, 16:00,
пл. Ленина, 2, ауд. 101

7

Изобразительное искусство (для творческих испытаний в художественные вузы: рисунок, живопись, композиция)

Сафронов Аркадий Васильевич, старший преподаватель кафедры ТиМГО

23.01.2018, 16:00,
ул. Красноармейская, 1 ауд. 6

8

История. Атрибуция исторической карты на ЕГЭ по истории

Алиева Людмила Владимировна, доцент кафедры отечественной истории, к.и.н.

 

24.01.2018, 16:00,
ул. Л. Поземского, 6, ауд. 212

9

Обществознание. Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по обществознанию

Филиппова Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры отечественной истории

24.01.2018, 17:30
ул. Л. Поземского, 6, ауд. 201

10

Физика. Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по физике

Трифонов Сергей Васильевич, доцент кафедры физики, к.ф-м.н

25.01.2018, 16:00,
пл. Ленина, 2, ауд. 98

11

Изобразительное искусство

(для творческих испытаний в художественные вузы: рисунок, живопись, композиция)

Сафронов Аркадий Васильевич, старший преподаватель кафедры ТиМГО

25.01.2018, 16:00,
ул. Красноармейская, 1, ауд. 6

 

Записаться на мастер-класс>>>

Справки по телефонам: 29-70-10 и 79-78-78.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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