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ПсковГУ приглашает на экспресс-курсы по подготовке к сдаче экзаменов

Подготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает на высококвалифицированные экспресс-курсы по подготовке к сдаче экзаменов по математике, физике, русскому языку, истории и обществознанию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, занятия по программе «Подготовка к поступлению в вуз (экспресс-курс)» - это идеальный вариант для абитуриентов, имеющих базовые знания по предметам, но желающих узнать все «подводные камни» в заданиях повышенной сложности, систематизировать школьные знания и получить дополнительные, обрести уверенность в своих силах и повысить шансы на успех.

Профессионализм преподавателей, экспертов ЕГЭ, владеющих уникальными методиками обучения, помогут в сжатые сроки успешно подготовиться к предстоящим испытаниям.

Малочисленность группы (до 10 чел.) обеспечивает всем обучающимся индивидуальный подход, консультации профессиональных педагогов и гарантированный результат за 3 месяца обучения.