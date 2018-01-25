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ПсковГУ приглашает на индивидуальные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам

Подготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает на индивидуальные занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам школьной программы и к творческому экзамену.

Специальная программа предполагает занятия с 2-4 слушателями (9-11 кл.) с учетом уровня их знаний и в удобное для абитуриентов время в аудиториях ПсковГУ.

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университета.

Срок обучения: 3-й поток: с 12 февраля по 30 апреля.

Справки по телефону: 8-921-110-54-53

Предварительная запись по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого 4-а, корпус 3, каб. №3