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ПсковГУ открывает профориентационную площадку для школьников «Территория твоей профессии»

8 февраля в ПсковГУ состоится открытие профориентационной площадки для школьников «Территория твоей профессии». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, Площадка создана в рамках стратегического проекта ПсковГУ «Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Цель - создание условий для профессионального погружения школьников в содержание востребованных профессий в промышленности и социальной сфере Псковской области, оказание помощи в планировании траектории обучения и карьеры.

О востребованных инженерных профессиях на предприятиях Особой экономической зоны «Моглино» первыми в рамках проекта узнают учащиеся 9-10 классов школ Палкинского района.

Ребят познакомят с предприятиями особой зоны, расскажут о профессии таможенника, инженера-электротехника, их ждут конкурсы и подарки.

Завершится мероприятие экскурсией на производственные площадки в Псковском районе.

Организаторы мероприятия: Псковский государственный университет, Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», управление образования Палкинского района.