Универ / В помощь абитуриенту

ПсковГУ приглашает на занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ

Подготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает на индивидуальные занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам школьной программы и к творческому экзамену.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, специальная программа предполагает занятия с 2-4 слушателями (9-11кл.) с учетом уровня их знаний и в удобное для абитуриентов время в аудиториях ПсковГУ. Интенсивная подготовка.

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университета.

Срок обучения 3-го потока - с 12 февраля 2018 года по 30 апреля 2018 года.

Справки по телефону: 8-921-110-54-53.

Предварительная запись по адресу: Псков, ул. Льва Толстого, 4-а, корпус 3, каб. №3.