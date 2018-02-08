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ПсковГУ продолжает набор на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ

Подготовительное отделение ПсковГУ продолжает набор на высококвалифицированные экспресс-курсы по подготовке к сдаче экзаменов по математике, физике, русскому языку, истории и обществознанию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, занятия по программе «Подготовка к поступлению в вуз (экспресс-курс)» - это идеальный вариант для абитуриентов, имеющих базовые знания по предметам, но желающих узнать все «подводные камни» в заданиях повышенной сложности, систематизировать школьные знания и получить дополнительные, обрести уверенность в своих силах и повысить шансы на успех.

«Профессионализм наших преподавателей, экспертов ЕГЭ, владеющих уникальными методиками обучения, помогут вам в сжатые сроки успешно подготовиться к предстоящим испытаниям. Малочисленность группы (10 чел.) обеспечивает всем обучающимся индивидуальный подход, консультации профессиональных педагогов и гарантированный результат за 3 месяца обучения», - обещают разработчики курсов.