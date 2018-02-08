←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
фотовыставка ПроГероев
награды молодым ученым
мечта близко
почему выпускники боятся идти в профессию?
курсы по моделированию женской одежды
лучшие программы опорного вуза
ещё В помощь абитуриенту 08.02.2018 14:584 В Пскове открылась профориентационная площадка для школьников «Территория твоей профессии» 13.03.2018 09:080 ПсковГУ продолжает набор на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ 07.03.2018 13:403 ПсковГУ приглашает абитуриентов на дни открытых дверей 08.02.2018 14:584 В Пскове открылась профориентационная площадка для школьников «Территория твоей профессии» 06.02.2018 14:420 ПсковГУ приглашает на экспресс-курсы по подготовке к поступлению в вуз 02.02.2018 15:070 ПсковГУ приглашает на занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ
Универ / В помощь абитуриенту

ПсковГУ продолжает набор на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ

13.03.2018 09:08|ПсковКомментариев: 0

Подготовительное отделение ПсковГУ продолжает набор на высококвалифицированные экспресс-курсы по подготовке к сдаче экзаменов по математике, физике, русскому языку, истории и обществознанию. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, занятия по программе «Подготовка к поступлению в вуз (экспресс-курс)» - это идеальный вариант для абитуриентов, имеющих базовые знания по предметам, но желающих узнать все «подводные камни» в заданиях повышенной сложности, систематизировать школьные знания и получить дополнительные, обрести уверенность в своих силах и повысить шансы на успех.

«Профессионализм наших преподавателей, экспертов ЕГЭ, владеющих уникальными методиками обучения, помогут вам в сжатые сроки успешно подготовиться к предстоящим испытаниям. Малочисленность группы (10 чел.) обеспечивает всем обучающимся индивидуальный подход, консультации профессиональных педагогов и гарантированный результат за 3 месяца обучения», - обещают разработчики курсов.  

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
13.03.2018, 09:080 ПсковГУ продолжает набор на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ 07.03.2018, 13:403 ПсковГУ приглашает абитуриентов на дни открытых дверей 06.03.2018, 14:418 В ПсковГУ состоялась инаугурация нового председателя ОСО. ФОТО + ВИДЕО 06.03.2018, 13:211 Работодателям предлагают участвовать в формировании образовательных программ ПсковГУ
06.03.2018, 13:111 Дмитрий Лобарев: Работа ресурсного центра подготовки кадров - новая модель взаимодействия работодателей с опорным вузом 06.03.2018, 13:012 Андрей Михеев призвал опорный ПсковГУ продолжать работу по развитию дополнительных программ образования 06.03.2018, 12:398 Университет должен давать студенту как можно больше компетенций для последующего трудоустройства, считает Сергей Аржаников 06.03.2018, 12:197 Опорный ПсковГУ должен стать точкой роста и драйвером развития региона - Василий Попов
05.03.2018, 15:392 Что значит для ПсковГУ быть опорным вузом - обсудим в пресс-центре ПЛН 02.03.2018, 17:1921 Институт наставничества предложил развивать в Псковской области Михаил Ведерников 02.03.2018, 16:105 Юрий Демьяненко призвал псковских промышленников тесно сотрудничать с ПсковГУ по целевому обучению и профориентации 02.03.2018, 15:572 Ярослав Ульянков стал новым председателем Объединенного Совета Обучающихся ПсковГУ
02.03.2018, 09:174 2 марта состоится презентация книги «Кино и Псковский край» профессора ПсковГУ Анатолия Филимонова 01.03.2018, 15:021 Студенты-волонтеры ПсковГУ обсудили план работы отряда «СДОбром» 01.03.2018, 13:341 В ПсковГУ начал работу семинар по вопросам управления университетскими кампусами  01.03.2018, 12:241 В ПсковГУ проходят выборы председателя Объединенного совета обучающихся
28.02.2018, 14:0140 Михаил Ведерников рассчитывает завершить реконструкцию «Интуриста» к Ганзейским дням 28.02.2018, 10:1812 Размер повышенной академической стипендии для студентов ПсковГУ 1-2 курса составит 12 тысяч рублей 27.02.2018, 18:111 В ПсковГУ прошли онлайн-дебаты кандидатов на должность председателя ОСО 26.02.2018, 11:552 Семинар по вопросам управления университетскими кампусами пройдет в ПсковГУ
26.02.2018, 10:231 В ПсковГУ пройдут предвыборные дебаты между кандидатами на пост председателя ОСО 22.02.2018, 15:180 Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 105 - «Блины-истреблИны» 22.02.2018, 13:230 Волонтеры ПсковГУ побывали в Центре помощи детям Печорского района 21.02.2018, 16:530 День родного языка отмечают в ПсковГУ
21.02.2018, 11:252 Круглый стол «Профессиональные стандарты. Трудоустройство» проведет ПсковГУ 20.02.2018, 17:310 Студенты ПсковГУ провели исторический квест в Изборске 20.02.2018, 11:584 С хинди и пушту познакомят гостей Международного дня родного языка в ПсковГУ 19.02.2018, 16:051 В ПсковГУ состоялась презентация общественной «горячей линии» связи с избирателями
19.02.2018, 14:100 III Международный научный семинар «Актуальные проблемы исследования коммуникационных аспектов PR-деятельности и журналистики» прошел в ПсковГУ 16.02.2018, 21:3317 Студенты ПсковГУ представили научные разработки главе города 15.02.2018, 13:2710 Возродить в псковских школах институт наставничества предложил Юрий Демьяненко 15.02.2018, 13:251 В ПсковГУ открылась конференция «Молодой педагог: адаптация и социально-профессиональное становление»
14.02.2018, 17:162 Семь кандидатов зарегистрировано для участия в выборах председателя Объединенного совета обучающихся ПсковГУ 13.02.2018, 19:223 Подготовиться к сдаче экзамена на аттестат профессионального бухгалтера предлагают в ПсковГУ 13.02.2018, 14:5426 Михаил Ведерников рассказал о своей любимой книге 13.02.2018, 14:502 Грантовый фонд проекта ПроРФ в Псковской области в 2018 году составит 1 млн рублей 
13.02.2018, 14:0125 Михаил Ведерников: Я с первого взгляда поверил в будущее проекта ПроРФ  13.02.2018, 13:043 Фотовыставка «ПроГероев» открылась в ПсковГУ 13.02.2018, 11:390 ПсковГУ стал победителем первенства второй лиги по мини-футболу 12.02.2018, 16:040 В ПсковГУ пройдет международный научный семинар, посвященным аспектам PR-деятельности и журналистики
12.02.2018, 12:120 19 февраля проводится оргсобрание по программе «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель» 08.02.2018, 15:459 Молодых ученых чествовали в ПсковГУ  08.02.2018, 14:584 В Пскове открылась профориентационная площадка для школьников «Территория твоей профессии» 08.02.2018, 14:307 За строительством нового студенческого городка ПсковГУ можно следить онлайн
08.02.2018, 10:010 Юрий Демьяненко поздравил студентов, аспирантов, молодых ученых и весь коллектив опорного ПсковГУ с Днем российской науки 08.02.2018, 09:537 Встреча псковских студентов с режиссером фильма «Движение вверх» переносится 07.02.2018, 17:571 Студенты финансово-экономического факультета ПсковГУ приняли участие в Зимней экономической школе 07.02.2018, 16:128 Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко: Студенческий городок станет еще одной доминантой в центре Пскова
07.02.2018, 14:5141 В ПсковГУ подписан контракт с подрядчиком, который займется реконструкцией «Интуриста» 07.02.2018, 10:021 В ПсковГУ пройдет торжественный прием молодых ученых 06.02.2018, 17:491 В ПсковГУ открылась программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» 06.02.2018, 14:420 ПсковГУ приглашает на экспресс-курсы по подготовке к поступлению в вуз
02.02.2018, 15:541 Студенты ПсковГУ представили бизнес-проекты в Фонде гарантий и развития предпринимательства региона 02.02.2018, 15:070 ПсковГУ приглашает на занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 02.02.2018, 12:143 ПсковГУ открывает профориентационную площадку для школьников «Территория твоей профессии» 01.02.2018, 17:191 В Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоится презентация программы «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность»
01.02.2018, 16:155 ПсковГУ приглашает на занятия по программе «Моделирование и пошив женской одежды» 01.02.2018, 13:312 ПсковГУ приглашает на обучение по программе «Основы компьютерной грамотности для взрослых» 31.01.2018, 19:5512 ПсковГУ объявляет набор слушателей на программу «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель» 31.01.2018, 12:052 В ПсковГУ пройдет семинар по вопросам управления университетскими кампусами
31.01.2018, 10:591 В ПсковГУ в третий раз откроется Школа межэтнической журналистики 31.01.2018, 10:060 ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета» 30.01.2018, 17:1122 В ПсковГУ пройдет встреча с режиссером фильма «Движение вверх» 30.01.2018, 16:450 Подведены итоги конкурса «Лучший сайт учебного подразделения ПсковГУ-2017»
29.01.2018, 21:450 Курсы логопедов стартуют 17 февраля в Центре логопедии и дефектологии ПсковГУ 29.01.2018, 16:512 Более 120 студентов ПсковГУ изъявили желание стать общественными наблюдателями на выборах президента 29.01.2018, 13:482 ПсковГУ подключился к всероссийской кампании «Твой выбор». ВИДЕО 29.01.2018, 13:1112 Новаторы из ПсковГУ запатентовали быстронаващиваемую пчеловодную рамку
26.01.2018, 16:470 Вопросы переподготовки экскурсоводов обсудили на круглом столе в Пскове 26.01.2018, 13:591 Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ объявляет набор на дополнительную профессиональную программу 26.01.2018, 08:4116 Глава Пскова оценил кулинарное мастерство участников конкурса «Сытый студент» 25.01.2018, 17:5623 Определен подрядчик, который займется реконструкцией студенческого кампуса ПсковГУ
25.01.2018, 15:1516 Андрей Турчак: Студентов бывших не бывает 25.01.2018, 14:4811 Михаил Ведерников: ПсковГУ должен стать драйвером развития молодежной политики региона 25.01.2018, 14:417 Традиционная акция «Ковш медовухи» проходит в ПсковГУ 25.01.2018, 14:244 Андрей Турчак пообещал сделать все возможное для поддержки ПсковГУ
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru