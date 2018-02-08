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В Опочке прошел День открытых дверей ПсковГУ

20 марта состоялся День открытых дверей Псковского государственного университета для выпускников школ Опочецкого района. На мероприятии присутствовало более 280 учащихся школ и их родителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

В начале встречи собравшихся поприветствоал глава Опочецкого района Юрий Ильин, который подчеркнул важность партнерских отношений с опорным вузом региона, отметив, что многие выпускники районных школ выбирают именно его в качестве места дальнейшего обучения. Кроме того, проректор по общим вопросам ПсковГУ Василий Попов рассказал собравшимся об образовательной, научной, международной деятельности вуза.

В рамках открытого школьников познакомили с деканами факультетов, руководителями филиала ПсковГУ в Великих Луках и Колледжа ПсковГУ в Пскове, а также с активистами и лучшими студентами вуза. В конце встречи свою работу начал информационно-справочный центр, где выпускники и их родители смогли получить ответы на волнующие вопросы.