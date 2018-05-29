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Абитуриентам не нужно ехать в ПсковГУ, чтобы подать документы для поступления

Абитуриентам не нужно ехать в ПсковГУ, чтобы подать документы для поступления в вуз. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 мая сообщил ректор университета Юрий Демьяненко.

Он отметил, что в этом году на сайте университета запущен «Личный кабинет абитуриента». «Заходите, регистрируйтесь, присылайте сканированные документы об образовании, и вы будете зачислены в число абитуриентов», - призвал ректор.

Юрий Демьяненко высоко оценил портал университета, назвав его очень современным и профессиональным. За всей актуальной информацией ректор приглашает потенциальных абитуриентов и их родителей на сайт ПсковГУ.