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Порядка 50% выпускников университетских классов поступают в ПсковГУ

Порядка 50% выпускников университетских классов ПсковГУ поступают в псковский вуз. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 мая сообщил ректор университета Юрий Демьяненко.

Он напомнил, что в первый год реализации проекта в Пскове на предложение вуза откликнулись только две школы. В университетских классах обучались 24 человека. При этом, лишь 4-5 из них планировали поступать в ПсковГУ. В итоге в псковский вуз поступили 12 человек - ровно 50%.

Сегодня эта динамика сохраняется. При этом в университетских классах в Пскове и Великих Луках обучаются 560 человек в 12 школах.

«Проект востребован, он получил свое развитие. Все больше школ обращаются к нам с желанием присоединиться к нему», - заключил ректор.