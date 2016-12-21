Отчетная конференция Объединенного совета обучающихся прошла в ПсковГУ

21 декабря в Центре студенческих инициатив прошла отчетная конференция Объединенного совета обучающихся ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в ходе мероприятия были подведены итоги работы студенческого самоуправления за семестр, намечены задачи дальнейшей работы, проведены выборы представителя от студенческой молодежи в Ученый совет ПсковГУ.

В свои презентационные выступления студенческие деканы продемонстрировали степень участия студентов своих факультетов в общевузовских проектах: Всероссийский День знаний, Межрегиональный форум «Навстречу ГТО», День рождения университета, межвузовский фестиваль «Университет звезд», Зимний студенческий бал, Школах студенческого актива, а также о мероприятиях факультета.

Общим открытым голосованием был выбран представитель от студенчества в Ученый совет университета. Таким представителем впервые стал студент 3 курса исторического факультета, заместитель председателя Объединенного совета обучающихся, студенческий декан факультета Иван Марченко.

Источник: Псковская Лента Новостей