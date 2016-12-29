Доцента кафедры вычислительной техники ПсковГУ Виктора Самсоненкова поздравляют с 50-летием трудовой деятельности

Доцент кафедры вычислительной техники ПсковГУ Виктор Самсоненков отмечает 50-летие трудовой деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Виктор Самсоненков после окончания в 1963 году Ленинградского Электротехнического института им. В.И. Ульянова (Ленина) начал свою трудовую деятельность на Псковском заводе радиодеталей в качестве инженера Специального конструкторского бюро.

2 января 1967 года он перешел на работу в Псковский филиал Северо-Западного заочного политехнического института и был избран по конкурсу на должность ассистента кафедры радиоустройств. С этого момента его жизнь оказалась связанной с Высшими учебными заведениями Пскова как бы не менялись их названия и структуры.

После образования в 1987 году кафедры вычислительной техники Виктор Андреевич работал в должности старшего преподавателя, а затем доцента этой кафедры в Псковском Государственном политехническом институте. В настоящее время он доцент кафедры «Вычислительная техника» Псковского государственного университета.

Виктор Самсоненков плодотворно занимается научной деятельностью. Он был руководителем и ответственным исполнителем ряда договоров с ведущими предприятиями оборонной промышленности. В 1998 году за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов награжден почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.

«Наши выпускники с теплотой вспоминают его занятия, на которых он учил не только конструировать логические схемы, но и находить решения в самых трудных жизненных ситуациях. По отзывам выпускников и студентов Виктор Андреевич Самсоненков не только требовательный, но и самый добрый и замечательный преподаватель», - отмечают на факультете вычислительной техники и электроэнергетики.

Источник: Псковская Лента Новостей