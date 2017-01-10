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Представители ПсковГУ приняли участие в информационных мероприятиях по внедрению национальной системы квалификаций

23.01.2017 20:43 ПЛН, Псков

С 19 по 21 января в рамках реализации договора о сотрудничестве между Псковским государственным университетом и Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Северо-Западный учебный центр» (ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР») проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Владимир Микушев и директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова приняли участие в информационных семинарах на тему внедрения профессиональных стандартов в организации, создания Центров оценки квалификаций и внедрения национальной системы квалификаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, целью визита стала необходимость выработки плана действий рабочей группы по внедрению национальной системы квалификаций в Псковской области.

В рамках данного визита принимающей стороной были организован ряд рабочих встреч, в том числе и с представителями Центра оценки квалификаций в сфере сварки.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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