Представители ПсковГУ приняли участие в информационных мероприятиях по внедрению национальной системы квалификаций

С 19 по 21 января в рамках реализации договора о сотрудничестве между Псковским государственным университетом и Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Северо-Западный учебный центр» (ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР») проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности Владимир Микушев и директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова приняли участие в информационных семинарах на тему внедрения профессиональных стандартов в организации, создания Центров оценки квалификаций и внедрения национальной системы квалификаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, целью визита стала необходимость выработки плана действий рабочей группы по внедрению национальной системы квалификаций в Псковской области.

В рамках данного визита принимающей стороной были организован ряд рабочих встреч, в том числе и с представителями Центра оценки квалификаций в сфере сварки.

Источник: Псковская Лента Новостей