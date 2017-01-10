В Пскове объявлен набор в Школу межэтнической журналистики при ПсковГУ

В феврале при Псковском государственном университете во второй раз откроется Школа межэтнической журналистики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы школы, занятия начнутся 13 февраля и будут проходить раз в неделю в течение трех месяцев на факультете филологии и иностранных языков при кафедре связей с общественностью и журналистики. Занятия Школы будет вести руководитель Псковского отделения Гильдии межэтнической журналистики РФ Ольга Миронович. Обучение в Школе бесплатное.

Требование к абитуриентам: студенты и молодые журналисты в возрасте до 28 лет, интересующиеся этнокультурной и межэтнической тематикой.

Запись в Школу производится в группе «ВКонтакте», которая так и называется «Школа межэтнической журналистики в Пскове»: https://vk.com/club113050859.

Проект осуществляет Гильдия межэтнической журналистики в партнерстве с МОО «Всенародный Собор» при господдержке, выделенной в качестве президентского гранта на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.

В рамках образовательной программы «Опыт освещения межнациональных отношений молодыми журналистами» студенты-журналисты из двадцати трех регионов России познакомятся с этнокультурным многообразием РФ, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этножурналиста, посетят национально-культурные автономии и национальные праздники.

В процессе занятий пройдут межрегиональные видеоконференции, будут реализованы совместные проекты. Значительная часть учебного времени программы отведена практическим занятиям. Лучшие студенты получат возможность опубликовать свои материалы на страницах и в эфире региональных и федеральных СМИ.

Занятия будут проходить одновременно по единой программе в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пскове, Самаре, Саранске, Сыктывкаре, Томске, Чебоксарах, Улан-Уде, Элисте и Якутске.

По окончании обучения выпускники получат сертификаты. Лучшие ученики Школы примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в июле в Москве на базе факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, а также в учебном пресс-туре в один из национальных регионов РФ.

Напомним, в Пскове набор в Школу межэтнической журналистики осуществляется уже второй раз. В прошлом году двое лучших выпускников псковской Школы Алексей Гиреев и Ирина Уфимцева приняли участие во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» и в семинаре, который проходил на журфаке МГУ, а Ангелина Семенова как автор самых интересных псковских публикаций на сайте «Национальный акцент» была награждена поездкой на Байкал.

Источник: Псковская Лента Новостей