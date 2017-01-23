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ПсковГУ вошел в топ-15 лучших вузов России и СНГ по программе «Время действовать»

ПсковГУ вошел в топ-15 лучших вузов России и СНГ по программе «Время действовать»

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Стала известная программа празднования Дня студента в ПсковГУ

24.01.2017 15:10 ПЛН, Псков

Опубликована программа празднования Дня российского студенчества в Псковском государственном университете 25 и 26 января.

25 января

10.45

Молебен в университетском храме Трех Святителей

г. Псков, ул. Советская, 21,

Университетский храм Трех Святителей

 

11.15

 

Презентация 5-летия Центра духовно-нравственного развития во им. святителя Тихона ПсковГУ и выставки «Венценосная семья»

г. Псков, ул. Некрасова, 24, актовый зал

 

12.00

 

Заседание Наблюдательного совета

г. Псков, пл. Ленина, 2, Центр студенческих инициатив

 

13.15

 

Мероприятие «Ковш медовухи во славу студенческого братства»

г. Псков, пл. Ленина, 2, актовый зал

 

11.00

 

2-й этап студенческой гребной лиги в помещении

г. Псков, ул. Л. Толстого, 6, спорткомплекс ПсковГУ

 

13.00

 

Выезд в Березовый хуторок: катание на лыжах и санках

Печорский р-н, д. Малы

 

 

 

26 января 

 

12.45

 

Посещение студентами Ледового дворца - катание на коньках

дер. Борисовичи, Псковский район


 

Источник: Псковская Лента Новостей



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