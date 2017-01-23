ПсковГУ вошел в топ-15 лучших вузов России и СНГ по программе «Время действовать»Национальная Предпринимательская Сеть (НПС) проанализировала работу программы «Время действовать» в 155 вузах России и СНГ по вовлечению студентов в предпринимательство. Псковский государственный университет вошел в 15...16
Стала известная программа празднования Дня студента в ПсковГУ
Опубликована программа празднования Дня российского студенчества в Псковском государственном университете 25 и 26 января.
25 января
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10.45
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Молебен в университетском храме Трех Святителей
г. Псков, ул. Советская, 21,
Университетский храм Трех Святителей
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11.15
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Презентация 5-летия Центра духовно-нравственного развития во им. святителя Тихона ПсковГУ и выставки «Венценосная семья»
г. Псков, ул. Некрасова, 24, актовый зал
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12.00
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Заседание Наблюдательного совета
г. Псков, пл. Ленина, 2, Центр студенческих инициатив
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13.15
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Мероприятие «Ковш медовухи во славу студенческого братства»
г. Псков, пл. Ленина, 2, актовый зал
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11.00
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2-й этап студенческой гребной лиги в помещении
г. Псков, ул. Л. Толстого, 6, спорткомплекс ПсковГУ
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13.00
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Выезд в Березовый хуторок: катание на лыжах и санках
Печорский р-н, д. Малы
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26 января
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12.45
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Посещение студентами Ледового дворца - катание на коньках
дер. Борисовичи, Псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей