В России отмечают День студента

День студента отмечают в России 25 января. Как сообщает calend.ru, указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов.

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Напомним, что сегодня в Псковском государственном университете отметят День студента.

Празднование откроет молебен в храме Трех Святителей на ул. Советской, 21 в 10.45. В 11.15 запланирована презентация 5-летия Центра духовно-нравственного развития во им. святителя Тихона ПсковГУ и выставки «Венценосная семья» (г. Псков, ул. Некрасова, 24, актовый зал).

В полдень состоится заседание Наблюдательного совета в Центре студенческих инициатив на пл. Ленина, 2. В 13.15 - традиционная акция «Ковш медовухи во славу студенческого братства».

На лыжах и санках учащиеся ПсковГУ смогут покататься в печорской деревне Малы с 13.00.

День студента продолжится 26 января катанием на коньках в Ледовом дворце с 12.45.

Источник: Псковская Лента Новостей