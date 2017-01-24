Иван Цецерский и Игорь Калашников не сомневаются, что студенты впишут немало ярких страниц в летопись города

Глава города Пскова Иван Цецерский и глава городской администрации Игорь Калашников поздравили студенческую молодежь города с Днем Студента, который отмечается сегодня, 25 января.

В поздравлении, опубликованном на официальном сайте муниципалитета, говорится:

«Уважаемые студенты!

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города Пскова поздравляем вас с Днем студента!

Студенческие годы - это самый интересный, веселый и в то же время очень ответственный этап в жизни каждого человека. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов.

На молодежь и студенчество возлагаются большие надежды на прогрессивный подход к развитию нашего города, укрепление его экономической стабильности, внедрение прорывных идей и инноваций. Не сомневаемся, что студенты и выпускники псковских вузов в дальнейшем свяжут свою профессиональную деятельность с Псковом и впишут немало ярких страниц в его летопись.

Желаем студентам нашего города сохранять молодость души, радость творчества, веру в себя и оптимизм! Здоровья, неисчерпаемой энергии, верных друзей и успехов во всех начинаниях!

С праздником!

Глава города Пскова И.Н. Цецерский

Глава администрации города Пскова И.В. Калашников».

Источник: Псковская Лента Новостей