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Иван Цецерский и Игорь Калашников не сомневаются, что студенты впишут немало ярких страниц в летопись города
Глава города Пскова Иван Цецерский и глава городской администрации Игорь Калашников поздравили студенческую молодежь города с Днем Студента, который отмечается сегодня, 25 января.
В поздравлении, опубликованном на официальном сайте муниципалитета, говорится:
«Уважаемые студенты!
От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города Пскова поздравляем вас с Днем студента!
Студенческие годы - это самый интересный, веселый и в то же время очень ответственный этап в жизни каждого человека. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов.
На молодежь и студенчество возлагаются большие надежды на прогрессивный подход к развитию нашего города, укрепление его экономической стабильности, внедрение прорывных идей и инноваций. Не сомневаемся, что студенты и выпускники псковских вузов в дальнейшем свяжут свою профессиональную деятельность с Псковом и впишут немало ярких страниц в его летопись.
Желаем студентам нашего города сохранять молодость души, радость творчества, веру в себя и оптимизм! Здоровья, неисчерпаемой энергии, верных друзей и успехов во всех начинаниях!
С праздником!
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Глава администрации города Пскова И.В. Калашников».
Источник: Псковская Лента Новостей