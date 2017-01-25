Центр духовно-нравственного развития ПсковГУ подвел итоги 5-летней работы

Итоги своей 5-летней деятельности представил Центр духовно-нравственного развития во им. святителя Тихона ПсковГУ сегодня, 25 января, в День студента. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на презентации присутствовали губернатор Псковской области Андрей Турчак, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, митрополит Евсевий, начальник Госуправления образования Псковской области Александр Седунов, руководитель регионального отделения Всероссийского военно-исторический общества Александр Голышев, преподаватели и студенты университета.

Присутствующим представили небольшой ролик о создании ЦДНР, после чего слово взял Юрий Демьяненко. Он напомнил, что Центр духовно-нравственного развития был создан при факультете психологии ПсковГУ 25 января 2012 года - всего через три месяца после основания классического университета.

«Центр должен был способствовать нравственному и духовному развитию. Так и получилось. За пять лет центр провел более 250 мероприятий. Это конференции и симпозиумы, встречи и работа с детьми и престарелыми, субботники и паломнические поездки. В них были задействованы более 7,5 тысяч студентов», - отметил ректор ПсковГУ и наградил ряд сотрудников университета за вклад в работу Центра.

Губернатор Андрей Турчак в своем выступлении подчеркнул, что центр дополняет работу университета, выполняя миссию по духовному развитию студентов, наполняя их любовью к Отечеству. Отдельные слова благодарности глава региона и Юрий Демьяненко высказали митрополиту Евсевий за поддержку в открытии центра.

Митрополит поздравил присутствующих с Днем студента и Днем великомученицы Татьяны и, напомнив великие слова «спешите делать добро», призвал всех совершать добрые дела и при этом хранить традиции России и православную веру. Именно в этом он во многом видит миссию центра.

В завершение мероприятия завкафедры теологии, директор центра Марина Манойлова представила презентацию об итогах работы центра.

Источник: Псковская Лента Новостей