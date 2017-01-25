Презентация выставки «Венценосная семья» прошла в малом зале ПсковГУ

В малом зале ПсковГУ прошла презентация выставки «Венценосная семья». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие приурочено к празднованию Дня студента и состоялось сразу же после презентации пятилетней деятельности Центра духовно-нравственного воспитания ПсковГУ.

На нем присутствовали губернатор Псковской области Андрей Турчак, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, митрополит Евсевий, начальник Госуправления образования Псковской области Александр Седунов, руководитель регионального отделения Всероссийского военно-исторический общества Александр Голышев, преподаватели и студенты университета.

Экспозиция повествует о святых царственных мучениках - государе Николае II и его семье. В нее вошли материалы Государственного архива РФ, музеев и частных коллекций Москвы, Санкт-Петербурга и Могилева - в основном картины с изображением царственной семьи и фотографии.

Как отметил губернатор Псковской области Андрей Турчак, эта выставка посвящена двум датам, оставивший неизгладимый след в истории страны: столетию Октябрьской революции и кровавой расправе над членами императорской семьи. Также Андрей Турчак напомнил, что на днях пришла хорошая новость от президента РЖД, который выделил участок на станции Дно, где Николай отрекся от престола, и на этом участке появится храм в память об этом событии.

В этот храм будет передан образ страстотерпца Николая, который хранился в семье Андрея Турчак, а сейчас украшает экспозицию выставки.

Подробнее о материалах, представленных на выставке, гостям рассказали студенты.

Источник: Псковская Лента Новостей