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С 1 сентября 2017 года начнет работу лицей ПсковГУ

25.01.2017 13:01 ПЛН, Псков

С 1 сентября 2017 года должен начать работу лицей ПсковГУ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании Наблюдательного совета ПсковГУ сообщил губернатор Псковской области, председатель совета Андрей Турчак.

Открывая мероприятие, глава региона напомнил, что сегодня отмечается два важных праздника - день памяти св. великомученицы Татьяны и День российского студенчества.

«Я хотел бы поздравить всех без исключения студентов  всех вузов Псковской области с этим праздником», - сказал он.

Андрей Турчак отметил, что сегодня в ходе заседания будут рассмотрены важные вопросы развития относительно молодого университета. Один из них связан со строительством студенческого городка на месте недостроенной гостиницы «Интурист». Другой - появление лицея ПсковГУ на базе университетских классов, которые несколько лет работают в вузе.

«Мы пришли к единому мнению о том, что при наличии большого количества университетских классов назрела необходимость создания лицея. С 1 сентября должен заработать лицей ПсковГУ», - сказал он, пояснив, что местом лицея может стать здание на Некрасова, 24.

Источник: Псковская Лента Новостей



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