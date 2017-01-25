В Татьянин день глава Пскова встретился со студентами-юристами ПсковГУ

Сегодня, 25 января, в День российского студенчества глава города Иван Цецерский побывал на юридическом факультете Псковского государственного университета, где встретился с первокурсниками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, молодые люди проявили себя неравнодушными гражданами и задали Ивану Цецерскому много интересных вопросов.

Будущие юристы интересовались состоянием дорог, судьбой некоторых хозяйственных объектов города, отношением главы Пскова к реалиям политической жизни в регионе и в мире, участию молодежи во власти. «Молодежь должна проявлять активность, лет через 5-10 вашему поколению придется принимать у нас эстафету», - поделился Иван Цецерский. Юрист по образованию он также отметил, что это универсальные знания, которые позволяют быть востребованным в разных областях жизни, но главное – это отношение к делу.

Глава города дал понять студентам, что во многие городские хозяйственные вопросы проще вникнуть, глядя на них через призму семьи, в которой также есть расходы и доходы, приоритеты ближайшего года и более отдаленные.

Рассказывая про свою студенческую жизнь, Иван Цецерский раскрыл собственный рецепт приготовления студенческого супа и подчеркнул важность спорта для молодежи. Сам глава города является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и по стрельбе.

Иван Цецерский поздравил участников встречи с Днем студента, пожелал им быть прилежными, ответственными и креативными. «Учитесь по-настоящему, важны только реальные знания», - призвал он и напомнил, что «Псков - древний город, каждая пядь которого пропитана историей, и для каждого из вас он родной, в том числе для тех, кто приехал сюда учиться».

Источник: Псковская Лента Новостей