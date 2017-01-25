Традиционная акция «Ковш медовухи» прошла в ПсковГУ

Традиционная акция «Ковш медовухи во славу студенческого братства» состоялась в ПсковГУ в рамках празднования Дня студента, передает корреспондент Псков кой Ленты Новостей.

Празднование Дня студента продолжилось в актовом зале главного корпуса ПсковГУ. Перед гостями мероприятия выступил губернатор области Андрей Турчак. Он поздравил студентов с их профессиональным праздником, а также всех присутствующих Татьян с днем памяти их покровительницы.

«Известно, что студенты от сессии до сессии живут весело. Я поздравляю вас с тем, что большинство из вас успешно справилось с сессией и с сегодняшнего дня будет находиться на заслуженных каникулах», - сказал Андрей Турчак. Он также рассказал студентам о важных для университета решениях, принятых в ходе заседания Наблюдательного совета.

Ректор вуза Юрий Демьяненко назвал праздник российского студенчества замечательным, веселым и нужным. «Вы у меня - молодцы! Я горжусь тем, что работаю с такими замечательными студентами, которые за незначительный период времени вывели вуз на одно из ведущих мест на Северо-Западе», - отметил он, добавив, что студенты ПсковГУ стали победителями по программам развития студенческого самоуправления.

От имени городских властей студентов ПсковГУ поздравил глава Пскова Иван Цецерский. Он пожелал учащимся крупнейшего вуза региона всегда оставаться такими же молодыми, дерзкими и инициативными. Градоначальник поблагодарил студентов за активное участие в жизни Пскова.

Студенты представили вниманию присутствующих театрализованные номера.

Традиционную медовуху для студентов и почетных гостей праздника разлил ректор вуза Юрий Демьяненко.

Источник: Псковская Лента Новостей