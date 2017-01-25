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Ресурсный центр будет создан на базе ПсковГУ

25.01.2017 15:23 ПЛН, Псков

Ресурсный центр будет создан на базе ПсковГУ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято в ходе заседания Наблюдательного совета вуза 25 января. Возглавит новую структуру в составе университета Дмитрий Лобарев.

Как пояснил первый проректор ПсковГУ Владимир Андреев, создание ресурсного центра - это очередной шаг к координированию работы по выявлению талантливых школьников, их обучению, привлечению к учебе в университете и в последующем - к работе на территории Псковской области.

«Идея состоит в том, чтобы взять все лучшее от системы советского распределения и реализовать. У нас должна быть мощная база данных по работодателям. Работодатели должны говорить, какие у них есть вакансии, на эти вакансии должна быть очередь из хороших выпускников. Этот центр призван помогать и школьникам, и студентам, и работодателям - работать на общее дело - развитие нашей родной Псковской области», - отметил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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