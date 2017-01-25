Сбербанк делится знаниями с Псковским государственный университетом

Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передает книги серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. Кроме этого, вузы получат доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, в регионах присутствия Северо-Западного банка Сбербанка комплекты книг получили 20 ведущих вузов региона, в том числе Мурманский арктический государственный университет, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский государственный университет, Псковский государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининградский государственный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге и другие.

«Библиотека Сбербанка» - это уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира. В её составе - книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям», - отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

«Уверена, что книги из серии «Библиотека Сбербанка» помогут вам в повышении личных и профессиональных качеств, а полученное в стенах ПсковГУ образование откроет дорогу в будущее», - напутствовала студентов Псковского государственного университета управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Начало коллекции в 2009 году положила книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», названная в 2011 журналом Time одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу. Сегодня в серии 70 книг.

Книги представлены в печатном виде и в электронных форматах (pdf, epub, аудио), доступны для чтения с любых платформ и устройств (iOS, Android, Windows) как онлайн, так и офлайн.

Источник: Псковская Лента Новостей