На базе ПсковГУ пройдет региональный этап олимпиады по истории российского предпринимательства

21 февраля Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» при поддержке Псковского государственного университета проводит региональный этап III Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства в России в XVIII – начала XX вв., организованной в рамках реализации совместного проекта «Деловой России» и Российского исторического общества «История российского предпринимательства».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, всероссийская Олимпиада по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов проходит в 2 этапа:

Региональный этап. Олимпиада проводится региональными отделениями Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на базе ведущих вузов региона.

Дата проведения в Псковской области: 21 февраля 2017 года. Место проведения - ауд. 100, корп.2, ул. Льва Толстого, 4, начало олимпиады в 12.30. Регистрация открыта с 12.00.

Федеральный этап для победителей регионального этапа проводится на базе Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ, г. Москва).

Период проведения федерального этапа: с 21 по 28 марта 2017 года.

Победитель регионального этапа получит право представлять Псковскую область на Всероссийском этапе олимпиады в г. Москве в конце марта 2017 г.

Каждому участнику вручается сертификат участника.

К участию приглашаются студенты (бакалавры, специалисты, магистранты) и аспиранты высших учебных заведений, студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Псковской области.

Чтобы стать участником регионального этапа олимпиады, необходимо заполнить регистрационную форму и до 18.00 20 февраля направить на адрес электронной почты: fefolymp@gmail.com

Контактная информация: Демидова Светлана Евгеньевна, тел. (8112) 79-78-11, fefolymp@gmail.com

Более подробная информация об олимпиаде, составе конкурсной комиссии и оргкомитете размещена на сайте проекта «История российского предпринимательства» по адресу www.historybiz.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей