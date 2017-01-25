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На базе ПсковГУ пройдет региональный этап олимпиады по истории российского предпринимательства

26.01.2017 11:33 ПЛН, Псков

21 февраля Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» при поддержке Псковского государственного университета проводит региональный этап III Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства в России в XVIII – начала XX вв., организованной в рамках реализации совместного проекта «Деловой России» и Российского исторического общества «История российского предпринимательства».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, всероссийская Олимпиада по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов проходит в 2 этапа:

Региональный этап. Олимпиада проводится региональными отделениями Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на базе ведущих вузов региона.

Дата проведения в Псковской области: 21 февраля 2017 года. Место проведения - ауд. 100, корп.2, ул. Льва Толстого, 4, начало олимпиады в 12.30. Регистрация открыта с 12.00.

Федеральный этап для победителей регионального этапа проводится на базе Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ, г. Москва).

Период проведения федерального этапа: с 21 по 28 марта 2017 года.

Победитель регионального этапа получит право представлять Псковскую область на Всероссийском этапе олимпиады в г. Москве в конце марта 2017 г.

Каждому участнику вручается сертификат участника.

К участию приглашаются студенты (бакалавры, специалисты, магистранты) и аспиранты высших учебных заведений, студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Псковской области.

Чтобы стать участником регионального этапа олимпиады, необходимо заполнить регистрационную форму и до 18.00 20 февраля направить на адрес электронной почты: fefolymp@gmail.com

Контактная информация: Демидова Светлана Евгеньевна, тел. (8112) 79-78-11, fefolymp@gmail.com

Более подробная информация об олимпиаде, составе конкурсной комиссии и оргкомитете размещена на сайте проекта «История российского предпринимательства» по адресу www.historybiz.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



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