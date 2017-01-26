«Терки за ЖКХ» стартовали в Центре студенческих инициатив ПсковГУ

В Центре студенческих инициатив ПсковГУ стартовали дебаты «Терки за ЖКХ - ЖКХ по чесноку» в рамках проекта Союза Собственников Недвижимости Псковской области «Новое ТСЖ». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ, руководитель проекта Алексей Кириллов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Макарченко и группа студентов профильных факультетов ПсковГУ.



Как пояснил Алексей Кириллов, в рамках проекта запланировано три раунда дебатов на тему ЖКХ. Первая из них - «Молодежь и ЖКХ». На дебаты были приглашены представители органов власти, управляющих организаций, молодежь.



Студенты инженерно-строительного факультета выступали за то, что молодежь нужна сфере ЖКХ. В своих выступлениях молодые люди отмечали, что им необходима достаточная практика для работы в коммунальной сфере, а также подчеркивали, что молодые специалисты пойдут работать в сферу ЖКК, если там будут достойные зарплаты. Учащиеся выразили уверенность в том, что смогут привнести в сферу ЖКХ свежий взгляд и провести нужные и действенные реформы.



Сергей Макарченко согласился с нехваткой кадров в сфере ЖКХ, но призвал студентов лучше учиться и начать с азов, например, разобраться в различиях между жилищной и коммунальной услугой.



Разговор перешел в практическую плоскость: участники дебатов приводили примеры из жизни, задавали друг другу вопросы и пытались разобраться в том, чем молодежь может помочь ЖКХ и как сделать так, чтобы молодые квалифицированные кадры шли работать в коммунальную сферу.



Генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области согласился с необходимостью практического обучения студентов и предупредил готовых связать свою профессиональную деятельность с ЖКХ, что они должны иметь устойчивую психику и не ждать положительных эмоций от своей работы.



«О практике нужно говорить всегда, чтобы мы не выпускали специалистов, которые дом видели только на картинке в учебнике», - отметил Алексей Кириллов.



Тема следующих дебатов - реновации в многоквартирных домах. Серию мероприятий завершит разговор о борьбе с неплательщиками. Руководитель проекта отметил, что дебаты на тему ЖКХ могут использоваться для обсуждения важных проблем в коммунальной сфере в случае, если этот формат будет интересен.

Источник: Псковская Лента Новостей