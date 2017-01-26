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В ПсковГУ выбрали лучший сайт учебного подразделения

31.01.2017 17:11 ПЛН, Псков

Сегодня, 31 января, на заседании Ученого совета Псковского государственного университета были подведены итоги конкурса «Лучший сайт учебного подразделения ПсковГУ».  Конкурс проводился Советом по информатизации Псковского государственного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Экспертная комиссия оценивала сайты факультетов по следующим критериям: соответствие требованиям законодательства РФ, актуальность информации, оформление новостных статей, периодичность обновления новостных статей, иллюстрирование статей, дизайн сайта и т. д.

По итогам конкурса 1 место занял финансово-экономический факультет, 2 место - физико-математический факультет, 3 место - факультет вычислительной техники и электроэнергетики и факультет образовательных технологий и дизайна.

Ректор университета Юрий Демьяненко вручил деканам факультетов-победителей дипломы. Конкурс проводился при участии партнеров ПсковГУ – Псковского отделения ПАО «Мегафон» и ООО «Формоза-Сервис».

Источник: Псковская Лента Новостей



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