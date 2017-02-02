ПсковГУ вошел в топ-15 лучших вузов России и СНГ по программе «Время действовать»Национальная Предпринимательская Сеть (НПС) проанализировала работу программы «Время действовать» в 155 вузах России и СНГ по вовлечению студентов в предпринимательство. Псковский государственный университет вошел в 15...16
26.01.2017 11:33 На базе ПсковГУ пройдет региональный этап олимпиады по истории российского предпринимательства
Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 65 - Возвращение
02.02.2017 18:50 ПЛН, Псков
В новом выпуске мы расскажем Вам, что интересного произошло за последнее время: кто отпраздновал юбилей с размахом и зажигательными танцами, кто насладился рэпчиком, а самое главное - кому ректор ПсковГУ налил больше всех медовухи! Выпуск 65!
Источник: Псковская Лента Новостей
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