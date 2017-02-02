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Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 65 - Возвращение

02.02.2017 18:50 ПЛН, Псков

В новом выпуске мы расскажем Вам, что интересного произошло за последнее время: кто отпраздновал юбилей с размахом и зажигательными танцами, кто насладился рэпчиком, а самое главное - кому ректор ПсковГУ налил больше всех медовухи! Выпуск 65!

Источник: Псковская Лента Новостей



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