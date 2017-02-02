ПсковГУ получил поздравления с Днем российской науки

8 февраля Псковский государственный университет получил официальные поздравления с Днем российской науки.

«Поздравляю вас и весь коллектив ПсковГУ с Днем российской науки! В современном мире успехи в экономике и социальной сфере напрямую зависят от научного прогресса, динамичного внедрения новейших технологий. Под вашим руководством работает большой коллектив ученых и преподавателей, которые не только двигают вперед науку, но и помогают молодым людям с успехом осваивать разные нужные стране специальности», - обратился к поздравлением к ректору Юрию Демьяненко депутат Государственной Думы Александр Козловский.

«Во многом благодаря вашему высокому профессионализму, таланту руководителя, целеустремленности и стратегическому видению ситуации Псковский государственный университет сегодня входит в число самых востребованных среди выпускников нашего региона образовательных учреждений, год от года укрепляет свои позиции, наращивает научную и материально-техническую базу. В этот праздничный день искренне хочу поблагодарить Вас за самоотверженное служение науке. Желаю вам успехов в вашем непростом деле, надежных единомышленников, взаимопонимания с молодежью, с которой так тесно связана ваша работа», - заключил парламентарий.

Глава Пскова Иван Цецесркий поздравил ректора и профессорско-преподавательский коллектив ПсковГУ от имени депутатов Псковской городской Думы и администрации города.

«В нашем регионе академическая наука, интегрируясь с системой высшего образования и укрепляя связи с промышленностью, может дать убедительные ответы на вызовы XXI века, требующего инновационных технологий, новых подходов и решений.

Развитие научного потенциала является важнейшим условием конкурентоспособности города и области. Модернизация, повышение эффективности экономики, внедрение инноваций невозможны без труда ученых, преподавателей, членов научного сообщества. Во многом благодаря Вашей деятельности Псков может гордиться научными кадрами.

Сегодня ПсковГУ является безусловным лидером среди высших образовательных учреждений Псковщины. Вашему преподавательскому составу нет равных не только в нашем регионе по уровню научных исследований, материальной базе, востребованности выпускников и другим показателям. Коллектив университета - это настоящие профессионалы, компетентные специалисты, преданные своему делу люди.

Желаю вам, преподавателям, аспирантам и студентам не останавливаться на достигнутом, покорять новые научные высоты. Позвольте пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональных побед на благо города Пскова и нашей великой страны», - говорится в поздравлении.

От имени руководства и коллектива Псковского филиала Академии ФСИН России с Днем российской науки ПсковГУ поздравил руководитель филиала Юрий Панин.

«В этот торжественный день хочется поздравить всех, кто связан с научной деятельностью: руководство университета, профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, учебно-вспомогательный персонал!

Каждый сотрудник, занимающийся научной деятельностью, вносит свой вклад в развитие российской науки, различных отраслей и направлений научного знания!

Желаю всему коллективу университета новых научных открытий и свершений, неиссякаемой творческой энергии в воплощении самых смелых проектов, крепкого здоровья, финансовой стабильности и семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне!» - пожелал он.

«Научные открытия, творческая, интеллектуальная деятельность во все времена были основой и движущей силой успешного развития страны, прогресса, важной составляющей процветания государства», - отметил в своем поздравлении руководитель Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Будни ученого - это сложный, ответственный, но очень интересный труд, наполненный открытиями, новыми знаниями и свершениями. Это профессия, объединяющая неравнодушных людей, преданных своему делу и стремящихся к реализации своих задумок, идей.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, успехов в вашем труде, удачи во всех делах и начинаниях», - сказал Валерий Филимонов.

Ректор Донецкого национального технического университета Константин Маренич поздравил ПсковГУ от имени профессорско-преподавательского коллектива, сотрудников студентов и аспирантов вуза.

«Ваш университет прошел славный путь и деятельность выпускников вашего университета и коллег заслуженно имеет всемирное признание. Желаем всему коллективу стойкости, неутомимого поиска, справедливого мира, удачи во всех делах и начинаниях! Мы признательны вам за сотрудничество и оказанную ранее поддержку. Надеемся на дальнейшее развитие научных, учебных и культурных связей между нашими университетами», - говорится в обращении к ректору ПсковГУ.

Источник: Псковская Лента Новостей