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Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 66 - Посиделки
09.02.2017 18:33 ПЛН, Псков
В этом выпуске много активных ребят, и все они сидят. Но они не сидят без дела! Хотите узнать, о чем это мы? Смотрите! Выпуск 66!
Источник: Псковская Лента Новостей
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