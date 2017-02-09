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Политтехнологов предлагает обучать на базе ПсковГУ Роман Романов

10.02.2017 13:46 ПЛН, Псков

Политтехнологов предлагает обучать на базе ПсковГУ экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов, недавно назначенный на пост проректора Псковского университета.

«Кого только ни готовит наш университет — пиарщиков, филологов, психологов. А вы посмотрите на наших кандидатов (которые идут на выборы — ред.)! Что они делают во время своей предвыборной кампании? Приглашают сторонних политтехнологов, которые делают свою работу, получают большие деньги и довольные уезжают на родину», - констатировал гость прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове».   

По его мнению, «такие процессы можно обеспечивать и собственными интеллектуальными ресурсами псковичей». Роман Романов уверен: если обеспечить качественную подготовку студентов и молодых преподавателей, это будет лучше, чем приглашать людей со стороны, которые зарядят запредельный ценник за работу не всегда достойного качества.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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