Роман Романов не исключил, что работа в ПсковГУ вдохновит его на создание книги о студентах

Экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области, проректор ПсковГУ Роман Романов не исключил, что работа в псковском университете вдохновит его на создание книги о студентах. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», отвечая на вопрос радиослушательницы.

Принимая во внимание, что Роман Романов, придя 8 лет назад на работу в администрацию Пскова, написал книгу о чиновниках, псковичка поинтересовалась, не планирует ли он, став проректором ПсковГУ, создать книгу о студентах.

Гость студии напомнил, что мир чиновничества, в который он погрузился с головой 8 лет назад, произвел на него такое неизгладимое впечатление, как, наверное, открытие Америки на Колумба. Поэтому он решил написать книгу о чиновничестве. «В чиновничьем мире я увидел совершенно иную реальность, чем принято осознавать нашей культурой, начиная с 19 века, чеховских рассказов, гоголевской «Шинели», рассказов Салтыкова-Щедрина... Это другой мир, и люди там другие — более дисциплинированные, связанные системой, круговой порукой. Но это интересный мир, который является уникальной скрепой для государственности на нашей родине», - подчеркнул Роман Романов.

При этом он усомнился в том, что студенческий мир произведет на него столь сильное впечатление, как мир чиновничий. «Для меня университетский мир родной. Но торжественно обещаю, что, если будет вдохновение, я обязательно посвящу ему свою работу», - сказал гость студии.

Напомним, что Роман Романов является автором трех книг - «Чиновник Авдий», «Монархисты из квартиры 27» и «Охотники за голосами». Три книги составляют своеобразную трилогию о сущности государственного управления, его тайных пружинах и механизмах взаимодействия с людьми, то есть с народом. Если в «Авдии» Роман Романов в основном исследовал устройство госаппарата, в «Монархистах» размышлял о трагических пертурбациях отечественной истории, то в «Охотниках» он окунается в политтехнологию провинциальных выборов, точнее, в психологию тех, кто так или иначе участвует в избирательной кампании.

В одном из предыдущих прямых эфиров на радио «Эхо Москвы в Пскове» Роман Романов сообщил, что ищет интригу для своей следующей книги.

Источник: Псковская Лента Новостей