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Иностранные студенты ПсковГУ почтили память Пушкина

13.02.2017 17:29 ПЛН, Псков

10 февраля, в день 180-й годовщины гибели Александра Пушкина, иностранные студенты ПсковГУ собрались в Летнем саду  возле памятника поэту, чтобы почтить его память.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, встреча была организована доцентом кафедры литературы университета, членом общественной организации«Ассоциация гуманитарной культуры»Наталья Ивановой при поддержке Открытого института русского языка и культуры имени профессора Е.А.Маймина и инициативе узбекско-таджикской диаспоры г.Пскова.

Студенты и преподаватели ПсковГУ - представители разных факультетов -  узнали о биографических связях поэта с Псковской землей, о его творчестве в Михайловском.

В исполнении студентов факультета русской филологии и иностранных языков прозвучали стихотворения «Зимний вечер», «Мой первый друг, мой друг бесценный...», «Деревня», «Я помню чудное мгновенье», «...Вновь я посетил...» и другие, были представлены инсценированные отрывки из «Сказки о золотом петушке».

Поэтическая эстафета была подхвачена юными чтецами, которые звонко и радостно обратились к собравшимся с пушкинским призывом: «Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, Отчизне посвятим Души прекрасные порывы!»

Источник: Псковская Лента Новостей



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