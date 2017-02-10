Иностранные студенты ПсковГУ почтили память Пушкина

10 февраля, в день 180-й годовщины гибели Александра Пушкина, иностранные студенты ПсковГУ собрались в Летнем саду возле памятника поэту, чтобы почтить его память.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, встреча была организована доцентом кафедры литературы университета, членом общественной организации«Ассоциация гуманитарной культуры»Наталья Ивановой при поддержке Открытого института русского языка и культуры имени профессора Е.А.Маймина и инициативе узбекско-таджикской диаспоры г.Пскова.

Студенты и преподаватели ПсковГУ - представители разных факультетов - узнали о биографических связях поэта с Псковской землей, о его творчестве в Михайловском.

В исполнении студентов факультета русской филологии и иностранных языков прозвучали стихотворения «Зимний вечер», «Мой первый друг, мой друг бесценный...», «Деревня», «Я помню чудное мгновенье», «...Вновь я посетил...» и другие, были представлены инсценированные отрывки из «Сказки о золотом петушке».

Поэтическая эстафета была подхвачена юными чтецами, которые звонко и радостно обратились к собравшимся с пушкинским призывом: «Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, Отчизне посвятим Души прекрасные порывы!»

Источник: Псковская Лента Новостей