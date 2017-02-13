Валерий Гарбузов почувствовал интерес псковичей к семинару «Россия и США в меняющемся мире»

Политолог, историк, директор Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Валерий Гарбузов почувствовал интерес псковского преподавательского и студенческого сообщества к Научно-образовательному семинару «Россия и США в меняющемся мире», который с 13 по 15 февраля проходил на базе Псковского госуниверситета.

Как он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», ИСКРАН принимает участие в самых разных семинарах, форумах и конференциях в Москве, Петербурге и других городах, где есть американисты. «Мне кажется, что такое мероприятие, поддержанное Псковским университетом, в частности, историческим факультетом, полезно для всех. Для псковичей оно полезно тем, что позволяет расширить видение проблемы, которая транслируется по телевидению и радио в одном ключе. Важно в этом смысле послушать экспертов, которые не всегда там появляются, но в тиши научных кабинетов пытаются анализировать политику действующей администрации США», - пояснил Валерий Гарбузов.

По его словам, миссия Института США и Канады РАН состоит как раз в том, чтобы анализировать политику каждой действующей администрации США, делать оперативные выводы и по «горячим следам» представлять их российскому руководству. «Это также важно для людей, которые ведут преподавательскую деятельность, и для студентов, так как расширит их кругозор. А нам, сотрудникам ИСКРАН, важно был не только донести до слушателей свои научные выводы, но и участвовать в дискуссии, увидеть заинтересованность в том, что наш труд не замыкается где-то в Башне Слоновой кости и не складируется в сейф, а доводится до пытливого ума студентов и сотрудников ПсковГУ», - отметил Валерий Гарбузов.

По тому, как на семинаре в ПсковГУ студенты рассуждали и какие вопросы задавали, он увидел, что «нынешний студент пытается разобраться в ситуации, что он более подготовлен и осведомлен», чем псковские студенты 20-летней давности (с 1985 по 2000 год Валерий Гарбузов работал в ПсковГУ — ред.).

«Иначе и быть не может. Интернет — мощный двигатель, который может перекрыть все стереотипы. Важно, чтобы у человека формировалось критическое восприятие действительности. В этом русле и должен развиваться человек. Он не должен все брать на веру, а должен находить факты, сопоставлять их, анализировать и сделать на этот счет собственные выводы», - заключил Валерий Гарбузов.

Напомним, с 13 по 15 февраля в ПсковГУ проходил Научно-образовательный семинар «Россия и США в меняющемся мире». Одним из его организаторов выступил ИСКРАН. Семинар проходил в режиме докладов по таким темам как «Президентские выборы 2016 года в США и победа Дональда Трампа: итоги и перспективы», «Президентская гонка в США и гендерный фактор», «Контуры политики США на постсоветском пространстве» и «Канада в зеркале президентских выборов в США». В завершении семинара состоялся круглый стол на тему «Россия и США в меняющемся мире».

Источник: Псковская Лента Новостей