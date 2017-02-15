ПсковГУ вошел в топ-15 лучших вузов России и СНГ по программе «Время действовать»Национальная Предпринимательская Сеть (НПС) проанализировала работу программы «Время действовать» в 155 вузах России и СНГ по вовлечению студентов в предпринимательство. Псковский государственный университет вошел в 15...16
15.02.2017 16:30 Валерий Гарбузов почувствовал интерес псковичей к семинару «Россия и США в меняющемся мире»
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Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 67 - Это лучше, чем играть в танки
16.02.2017 10:42 ПЛН, Псков
Не всегда в нашем городе активно кипит жизнь, похоже, многие устали от зимы. Однако стоит поаплодировать тем, кто продолжает радовать молодежь своими мероприятиями. Хочешь узнать кто в в представительстве МИД в Пскове делает лучшие фотоснимки? Включай выпуск №67!
Источник: Псковская Лента Новостей
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