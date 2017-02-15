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Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 67 - Это лучше, чем играть в танки

16.02.2017 10:42 ПЛН, Псков

Не всегда в нашем городе активно кипит жизнь, похоже, многие устали от зимы. Однако стоит поаплодировать тем, кто продолжает радовать молодежь своими мероприятиями. Хочешь узнать кто в в представительстве МИД в Пскове делает лучшие фотоснимки? Включай выпуск №67!

Источник: Псковская Лента Новостей



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