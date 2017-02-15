У ПсковГУ появился свой канал на YouTubeУ Псковского государственного университета появился свой канал на YouTube. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, там собраны различные видеоматериалы, касающиеся структуры вуза, его подразделений...
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У ПсковГУ появился свой канал на YouTube
16.02.2017 13:30 ПЛН, Псков
У Псковского государственного университета появился свой канал на YouTube. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, там собраны различные видеоматериалы, касающиеся структуры вуза, его подразделений и направлений работы; ролики, освещающие деятельность факультетов и международное сотрудничество с высшими учебными заведениями мира.
Часть материалов иллюстрируют активность ПсковГУ в средствах массовой информации. Раздел «Открытый университет» представлен подборкой видеоуроков наших преподавателей, а так же сюжетами студентов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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