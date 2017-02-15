У ПсковГУ появился свой канал на YouTube

У Псковского государственного университета появился свой канал на YouTube. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, там собраны различные видеоматериалы, касающиеся структуры вуза, его подразделений и направлений работы; ролики, освещающие деятельность факультетов и международное сотрудничество с высшими учебными заведениями мира.

Часть материалов иллюстрируют активность ПсковГУ в средствах массовой информации. Раздел «Открытый университет» представлен подборкой видеоуроков наших преподавателей, а так же сюжетами студентов.

Источник: Псковская Лента Новостей