Кубок ректора по плаванию пройдет в ПсковГУ 21 февраля

Открытый турнир по плаванию на Кубок Ректора ПсковГУ состоится 21 февраля в бассейне «Универсант». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, открытие соревнований запланировано на 12.00.

Данный турнир является ежегодным спортивным мероприятием, вызывающем интерес как у студентов, так и у жителей города. В этом году в нем примут участие факультеты и колледж университета, филиал университета в г. Великие Луки, общеобразовательные учреждения г. Пскова, высшие и средние образовательные учреждения, расположенные в г. Пскове и Псковской области.

Соревнования проводятся по категориям участников по полу и возрасту:

- среди средних образовательных учреждений (10,11 класс);

- среди студентов колледжей;

- среди факультетов Псков ГУ (студенты ДФО, штатные преподаватели, аспиранты, сотрудников подразделений вуза).

К участию в соревнованиях допускаются пловцы, которые прошли медицинский осмотр и получили разрешение врача.

В программе соревнований: дистанция 50 метров вольный стиль, мужчины – личное первенство; дистанция 50 метров вольный стиль, женщины – личное первенство и смешанная эстафета 3 х 50 вольный стиль – командное первенство.

Посетить турнир в качестве зрителей смогут все желающие.

Источник: Псковская Лента Новостей