В ПсковГУ устроили торжественный прием в честь молодых ученых

В Псковском государственном университете состоялся торжественный прием молодых ученых - победителей конкурса научной и научно-образовательной сферах для аспирантов и молодых научно-педагогических работников ПсковГУ 2016 года.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участников мероприятия поприветствовал проректор ПсковГУ по научной работе Анатолий Истомин. Он начал с изречения Александра Герцена, который сказал: «Человек и наука - два вогнутых зеркала, вечно отражающие друг друга». Проректор подчеркнул, что ключевые слова сегодняшнего вечера - наука и ученый, которые не могут существовать друг без друга.

Анатолий Истомин рассказал, что в 2016 году конкурс молодых ученых в университете проходил уже в пятый раз. В этот раз в нем приняли участие 45 человек, из которых 39 человек - научно-педагогические работники и 6 человек - аспиранты. Победителями стали 15 человек (3 человека - победители I степени, 5 человек - II степени, 7 человек - III степени). Всего за пять лет участие в конкурсе приняли 337 ученых, премиальный фонд составил более 4,5 млн рублей.

«Вы - будущее университета, гарантия его жизнеспособности и успешного развития», - обратился к молодым ученым ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. Он напомнил, что два месяца назад была принята стратегия научно-технического развития страны, одна из главных задач документа - выявление талантливой молодежи. «Для нашего университета - это основной приоритет. В настоящее время доля молодых коллег среди преподавательского состава - порядка 20%, 40% среди них имеют научную степень», - отметил ректор.

Юрий Демьяненко вручил награды лучшим молодым ученым университета по результатам 2016 года.

С ответным словом от имени ученых выступил победитель конкурса, кандидат технических наук Павел Мальцев. Он поблагодарил руководство вуза за поддержку великолепной традиции. «Такие мероприятия оказывают благотворное влияние на взаимопроникновение различных наук и наше более активное общение между собой. Каждый конкурс - это соревнование, а соревнование способствует росту», - сказал он.

Глава Пскова, член Наблюдательного совета ПсковГУ Иван Цецерский назвал молодых ученых Пскова «настоящими маяками в своих коллективах». «Вы делаете анализ и выводы, которые очень востребованы, доводите свое дело до истины. Я, к сожалению, был аспирантом недолго, поняв, что мне это не осилить. Я склоняю голову перед теми, кто кропотливо пишет научные статьи, защищает диссертации», - подчеркнул он.

Иван Цецерский высказал идею о создании отдельной номинации в конкурсе, которая будет посвящена изучению Пскова. Глава города вручил награды тем, кто в минувшем году защитил кандидатские диссертации.

Особое внимание в ходе приема было уделено ветераном науки - ученым, которые в возрасте 80 лет и более продолжают успешно заниматься научной и преподавательской деятельностью, являясь объектом восхищения и примером для подражания. Среди них - профессор, доктор филологических наук Лариса Костючук, доцент кафедры ботаники и экологии, кандидат биологических наук Диана Судницына, доктор технических наук, профессор Генрих Ивасышин.

Мероприятие продолжилось в неформальной обстановке. Свои пожелания молодым ученым гости приема высказали в ходе праздничного фуршета.

Источник: Псковская Лента Новостей