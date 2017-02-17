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Презентация второй книги спортивной летописи «Герои спорта Псковщины» пройдет в Пскове завтра

20.02.2017 14:10 ПЛН, Псков

21 февраля в 15.00 состоится презентация второй книги спортивной летописи «Герои спорта Псковщины», автора доцента кафедры физической культуры ПсковГУ Виктора Немеровского.
 
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, презентация состоится в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (Псков, ул. Профсоюзная, 2).
 
Героями книги стали выдающиеся псковские спортсмены в период с 1946 по 2017 годы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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