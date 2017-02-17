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Презентация второй книги спортивной летописи «Герои спорта Псковщины» пройдет в Пскове завтра
20.02.2017 14:10 ПЛН, Псков
21 февраля в 15.00 состоится презентация второй книги спортивной летописи «Герои спорта Псковщины», автора доцента кафедры физической культуры ПсковГУ Виктора Немеровского.
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, презентация состоится в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки ().
Героями книги стали выдающиеся псковские спортсмены в период с 1946 по 2017 годы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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