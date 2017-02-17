О развитии медицинских специальностей в ПсковГУ рассказала проректор Наталья Иванова

Псковский государственный университет расширяет границы своих специализаций.

Потребность Псковской области в реализации программ высшего медицинского образования на базе Псковского государственного университета определяется перспективной потребностью в специалистах лечебных учреждений Псковской области.

Специальности медицинских работ всегда востребованы на рынке труда.

До 2013 года на территории Псковской области подготовка медицинских кадров с высшим образованием не осуществлялась. В 2013 году в ПсковГУ впервые открыта программа медицинского образования Медицинская кибернетика, в 2015 году - Медицинская биохимия. На 2017 год университету выделены 10 бюджетных мест по специальности Медицинская биохимия.

Медицинская биохимия – широкая специальность, ведь в круг интересов специалиста этой области входит все – от бактерий и вирусов до человека. Квалификация врача-биохимика позволяет ему участвовать как в постановке диагноза, так и в отслеживании того, как проходит лечение и адекватно ли оно. Такая специфика работы подразумевает фундаментальную подготовку, поэтому учебная программа по специальности включает в себя циклы естественнонаучных, медицинских (общемедицинских и узкоспециализированных) и биотехнологических дисциплин, а также практикумы в клинических и учебных лабораториях. Студенты изучают клиническую иммунологию, общую иммунологию, молекулярную биологию, медицинскую биохимию, общую биохимию, патохимию, измерительные технологии в биохимии, медицинскую генетику и многое другое. Все это необходимо для дальнейшей работы в практическом здравоохранении врачами клинической лабораторной диагностики, бактериологами, вирусологами, генетиками, судебно-медицинскими экспертами, руководителями биохимических и клинических лабораторий, судебно-химических отделений судебно-медицинского исследования, в фармацевтических компаниях.

Клиническая лабораторная диагностика – это перспективно развивающееся направление, за которым будущее медицины, новые знания и открытия. И именно студенты, обучающиеся по специальности «Медицинская биохимия» имеют возможность идти в ногу с научно -

техническим прогрессом. При поступлении на специальность важны результаты ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2016 года N 685-р специальности высшего образования 30.05.01 Медицинская биохимия, 30.05.03 Медицинская кибернетика внесены в перечень таких направлений подготовки в вузах, которые соответствуют приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. Студенты, выбравшие для себя специальности, соответствующие приоритетным направлениям, могут претендовать на президентские и правительственные стипендии, размер господдержки составит 5000 рублей ежемесячно. Главное условие – отличная учеба и активность в научно – исследовательской деятельности! В 2016 - 2017 учебном году стипендии Правительства Российской Федерации будут получать две наши студентки, обучающиеся по направлениям Медицинская биохимия (Костерина Виктория, 2 курс) и Медицинская кибернетика (Бондаренко Лидия, 4 курс).

На сегодняшний день на программах Медицинская кибернетика и Медицинская биохимия обучается более ста студентов, из них 21 на целевой контрактной основе по договорам с Государственным комитетом Псковской области по здравоохранению и фармации и государственными организациями здравоохранения.

Университет постоянно совершенствует материально-техническую базу для обеспечения программ медицинского образования. Имеются лаборатории для базовых дисциплин первых лет обучения, компьютерные, мультимедийные аудитории, анатомический музей, лаборатория физиологии человека, где есть гематологический анализатор, пульсоксиметры, электрокардиографы, интерактивные ЭКГ – имитаторы, симуляционный класс с тренажерами сердечно-легочной и мозговой реанимации.

Для организации учебного процесса на основе договоров безвозмездного пользования предоставлены помещения в государственных учреждениях здравоохранения:

ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница»;

ГБУЗ «Детская областная клиническая больница»;

ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер»;

ГБУЗ «Псковская областная психиатрическая больница №1».

В 2015 году Псковской областной больнице присвоен статус клинического лечебного учреждения, в 2016 году – Детской областной больнице. Клиническими базами также являются Псковский областной онкологический диспансер и Псковская областная психиатрическая больница №1.

Реализация базовых дисциплин первых лет обучения осуществляется научно – педагогическими работниками естественно-научных,

лингвистических, гуманитарных подразделений ПсковГУ. Открыты 3 новых специализированных кафедры:

1. кафедра фундаментальной медицины и биохимии,

2. кафедра медицинской информатики и кибернетики,

3. кафедра клинической медицины (базовая, расположенная в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» и «Детская областная клиническая больница»).

На кафедрах работают 17 преподавателей. Из них 7 докторов медицинских наук, 1 доктор физико-математических наук, 5 профессоров (ВАК), 7 кандидатов наук, 3 доцента. Количество преподавателей, имеющих учёную степень, составляет 88 % от всего профессорско-преподавательского состава. К реализации образовательного процесса и практик привлечены врачи медицинских организаций, имеющие ученые степени – 2 кандидата медицинских наук, 2 имеющих звание Заслуженных врачей РФ, 3 – из числа руководителей.

Псковский государственный университет имеет договоры и соглашения о сотрудничестве с ведущими высшими учебными заведениями медицинского образования России и Беларуси:

СЗГМУ им. И.И.Мечникова. В рамках соглашения осуществляется привлечение преподавателей СЗГМУ для чтения лекций, проведения занятий, промежуточной аттестации на базе ПсковГУ, а также выездное цикловое обучение псковских студентов на базе Санкт-Петербургского вуза.

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва). С 2014 года реализуется взаимодействие с кафедрой медицинской кибернетики и информатики по направлениям: повышение квалификации преподавателей ПсковГУ, академическая мобильность, научно-исследовательская работа преподавателей и студентов по вопросам внедрения современных информационных систем в здравоохранении и медицинской статистике.

Медицинский институт ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта». Активно развивается академическая мобильность, обмен преподавателями.

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет (Беларусь). Заключен договор о долгосрочном сотрудничестве в сфере научно-исследовательской работы и образования, обмена студентами и аспирантами, научного руководства подготовки диссертационных работ, проведения совместных исследований или стажировки.

В планах развития медицинских специальностей в ПсковГУ приобретение фантомной и симуляционной техники для реализации дисциплин на старших курсах обучения (симуляционный центр, виртуальная клиника), дальнейшее формирование клинической базы университета в профильных медицинских организациях региона, а также привлечение преподавательских кадров, формирование механизмов стимулирования специалистов на базовых кафедрах в лечебных учреждениях региона.

Наталья Иванова, доктор медицинских наук, проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ, зам. декана факультета медицинского и психологического образования (мед.образование), профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии

Источник: Псковская Лента Новостей