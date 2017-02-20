Студенты из Сирии и Египта исполнили песню на арабском в ходе Дня родного языка в ПсковГУ

В Псковском государственном университете проходит творческий вечер, посвященный Международному дню родного языка, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В этом году мероприятие носит символическое название «Теремок ПсковГУ». В ходе концерта гостям был представлен «дружный интернациональный теремок» крупнейшего вуза региона.

Открыл творческий вечер заместитель начальника руководителя управления международной деятельности и межвузовского сотрудничества ПсковГУ Андрей Федосеев. Он отметил, что на мероприятии, помимо студентов и руководства вуза в лице ректора Юрия Демьяненко и проректора ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности Марины Махотаевой, присутствуют руководители национальных диаспор Псковской области.

«Красота родного языка позволяет передать самые разные эмоции», - отметил Андрей Федосеев, после чего прочитал отрывок из стихотворения русского поэта Сергея Есенина с известными строками: «Я московский озорной гуляка. / По всему тверскому околотку / В переулках каждая собака / Знает мою легкую походку».

Концерт продолжили творческие коллективы ПсковГУ и студенты-иностранцы. Перед гостями праздника выступили ансамбли «Плескава» и «Лад», танцевальные группы «Аллегория» и «Интернационал».

Дильфуза Махмудова на русском языке прочитала стихотворение о любви к родному Туркменистану, а группа студентов ПсковГУ, родина которых - Сирия и Египет, исполнили на арабском песню «Моя родина». Данная композиция очень известна и популярна на Ближнем Востоке.

В исполнении Глории Штихель прозвучала композиция «Нет страны прекрасней» на ее родном немецком языке.

Также в ходе вечера гостям были представлены колоритные творческие номера студентов из Узбекистана, Армении, Афганистана, Македонии и других стран.

Источник: Псковская Лента Новостей