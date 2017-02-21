Открытый турнир по плаванию на Кубок ректора прошел в ПсковГУ

21 февраля в бассейне «Универсант» Псковского государственного университета состоялся открытый турнир по плаванию на Кубок ректора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Открытый турнир по плаванию на Кубок ректора ПсковГУ является ежегодным спортивным мероприятием. В этом году в нем приняли участие факультеты и колледж университета, филиал университета в Великих Луках, общеобразовательные учреждения Пскова, высшие и средние образовательные учреждения Пскова и Псковской области.

В программу соревнований были включены: дистанция 50 метров вольный стиль, мужчины – личное первенство; дистанция 50 метров вольный стиль, женщины – личное первенство и смешанная эстафета 3х50 вольный стиль – командное первенство.

Победителей определили среди учащихся средних образовательных учреждений (10,11 класс), студентов колледжей и факультетов Псков ГУ (студенты ДФО, штатные преподаватели, аспиранты, сотрудников подразделений вуза).

Награждал победителей и призеров соревнования памятными медалями и подарками региональный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт», депутат Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Он отметил, что бассейн был построен не только для профессиональных пловцов, но и для людей, которые следят за своим здоровьем и хотят развиваться в данном виде спорта.

Результаты Кубка ректора ПсковГУ-2017 по плаванию

Юноши вузы

1. Сергей Симонов – ФМФ – 2 – 24,58 сек.

2. Николай Дмитриев – ИФ – 1 – 26,11 сек.

3. Александр Екимов – ФЭФ – 1- 26,94 сек.

Юноши (колледжи)

1. Станислав Китазима – колледж ПсковГУ – 26,25 сек.

2. Сергей Игуменов – ПАК – 28,22 сек.

3. Никита Сергеев – ПАК – 28,6 сек.

Девушки вузы

1. Елена Иванова – ФМФ – 2 – 30,00 сек.

2. Наталья Василенко – ФМФ – 3 – 31,13 сек.

3. Христина Кончакова – ФРФиИЯ – 1 – 31,46 сек.

Девушки (колледжи)

1. Диана Константинова – ПАК – 31,49 сек.

2. Алина Голошумова – ШМ – 32,63 сек.

3. Валерия Дроздова – колледж ПсковГУ – 38,51 сек.

Эстафета вузы

1. 1 место – ФМФ – 1.24,18

2. 2 место – ФОТиД – 1.32,61

3. 3 место – ФИиСТ – 1.36,29

Эстафеты колледжи

1. 1 место – Агротехнический колледж – 1.31,52

2. 2 место – колледж ПсковГУ – 1.40,84

3. 3 место – команды 10-ых классов – 1.40,86

Источник: Псковская Лента Новостей