Кубок ректора по плаванию пройдет в ПсковГУ 21 февраляОткрытый турнир по плаванию на Кубок Ректора ПсковГУ состоится 21 февраля в бассейне «Универсант». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, открытие соревнований запланировано на...6
21.02.2017 17:48 Студенты из Сирии и Египта исполнили песню на арабском в ходе Дня родного языка в ПсковГУ
20.02.2017 16:40 О развитии медицинских специальностей в ПсковГУ рассказала проректор Наталья Иванова 1
Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 68 - Добрый
23.02.2017 15:05 ПЛН, Псков
Невероятно насыщенная неделя! Маленькие театры продолжают радовать своих зрителей, студенческие отряды шумно празднуют свой праздник по всей России! А кто-то уже начал поздравлять мужчин! Выпуск 68 - включай!
Источник: Псковская Лента Новостей
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