Кубок ректора по плаванию пройдет в ПсковГУ 21 февраляОткрытый турнир по плаванию на Кубок Ректора ПсковГУ состоится 21 февраля в бассейне «Универсант». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, открытие соревнований запланировано на...6
ПсковГУ стал участником интерактивной сети www.Траектория.онлайн
Псковский государственный университет стал участником интерактивной сети www.Траектория.онлайн, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.
Теперь школьники и студенты могут найти подходящий вуз, колледж и работу, воспользовавшись сайтом сайтом www.Траектория.онлайн.
На данном ресурсе можно пройти тесты по психологии и профориентации, которые помогут выявить способности и таланты, а также определить, какая сфера работы больше подходит.
Сервисы интерактивной сети бесплатны, их может попробовать любой желающий.
Студентов ПсковГУ приглашают принять участие в апробации сервиса интерактивной сети. Для этого необходимо:
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Зарегистрироваться в сети в личном кабинете пользователя.
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Оформить портфолио.
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Выбрать интересующий вариант диагностики: экспресс-вариант – только общие рекомендации по выбору направления будущей профессии; полный комплект – получить детализированные рекомендации по подбору кружков, общественных организаций, места обучения или работы.
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Пройти диагностику на сайте 3 раза и зафиксировать результат. В личном кабинете должно быть сохранено 3 автоматически построенные траектории (для оценки достоверности и точности срабатывания механизма и программного обеспечения). Только в этом случае программа сработает на выдачу Сертификата участника апробации.
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Ознакомиться с другими функциями сайта.
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Написать впечатления от прохождения тестов и получения рекомендаций.
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Перейти на форму обратной связи и заполнить анкету на несколько вопросов по функциональности всего сайта.
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Сделать репост закрепленной записи (поделиться записью) на стене сообщества https://vk.com/traektoriya.online.
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Получить Сертификат участника (при необходимости распечатать).
Источник: Псковская Лента Новостей