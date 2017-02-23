ПсковГУ стал участником интерактивной сети www.Траектория.онлайн

Псковский государственный университет стал участником интерактивной сети www.Траектория.онлайн, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Теперь школьники и студенты могут найти подходящий вуз, колледж и работу, воспользовавшись сайтом сайтом www.Траектория.онлайн.

На данном ресурсе можно пройти тесты по психологии и профориентации, которые помогут выявить способности и таланты, а также определить, какая сфера работы больше подходит.

Сервисы интерактивной сети бесплатны, их может попробовать любой желающий.

Студентов ПсковГУ приглашают принять участие в апробации сервиса интерактивной сети. Для этого необходимо:

Зарегистрироваться в сети в личном кабинете пользователя. Оформить портфолио. Ознакомиться с инструкцией. Выбрать интересующий вариант диагностики: экспресс-вариант – только общие рекомендации по выбору направления будущей профессии; полный комплект – получить детализированные рекомендации по подбору кружков, общественных организаций, места обучения или работы. Пройти диагностику на сайте 3 раза и зафиксировать результат. В личном кабинете должно быть сохранено 3 автоматически построенные траектории (для оценки достоверности и точности срабатывания механизма и программного обеспечения). Только в этом случае программа сработает на выдачу Сертификата участника апробации. Ознакомиться с другими функциями сайта. Написать впечатления от прохождения тестов и получения рекомендаций. Перейти на форму обратной связи и заполнить анкету на несколько вопросов по функциональности всего сайта. Сделать репост закрепленной записи (поделиться записью) на стене сообщества https://vk.com/traektoriya.online. Получить Сертификат участника (при необходимости распечатать).

Источник: Псковская Лента Новостей