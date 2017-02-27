Семинар для студентов, заинтересованных в академической мобильности, прошел в ПсковГУ

27 февраля отдел академической мобильности и межвузовского сотрудничества провел информационную встречу-семинар для студентов ПсковГУ, заинтересованных в академической мобильности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в ходе семинара студенты узнали о работе отдела, о видах мобильности, об актуальных программах, стажировках, конкурсах и летних школах, а также необходимых для этого документах.

Кроме этого, участникам мероприятия рассказали о возможности получить финансирование для своей поездки от различных фондов, стипендиальных программ, а также стипендии ректора ПсковГУ.

В качестве специальных гостей были приглашены студенты, проходящие включенное обучение в ПсковГУ из Германии, США и Латвии. Так, Глория Штихель рассказала о своем опыте прохождения стажировок и о своем родном университете – университете им. Фридриха Шиллера (г. Йена, Германия).

Источник: Псковская Лента Новостей