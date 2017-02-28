В ПсковГУ подвели итоги регионального этапа олимпиады по истории российского предпринимательства

В Псковском государственном университете подвели итоги регионального этапа Всероссийской студенческой олимпиады по истории российского предпринимательства, которая проходила в вузе в рамках проекта «История российского предпринимательства».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии, которое состоялось 1 марта в Центре студенческих инициатив, приняли участие проректор ПсковГУ по научной работе Анатолий Истомин, декан финансово-экономического факультета ПсковГУ Михаил Николаев, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов, президент Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов, председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ОАО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин, директор Колледжа ПсковГУ Вячеслав Однобоков, студенты и гости университета.

Открывая церемонию награждения, заместитель декана финансово-экономического факультета ПсковГУ Светлана Демидова отметила, что университет уже во второй раз является региональной площадки проведения олимпиады.

С приветственным словом от имени ректората выступил проректор Анатолий Истомин. Он подчеркнул, что предпринимательство является важным свойством рыночной экономики и всегда сопряжено с риском. «Чрезвычайно важно знать историю того, чем вы собираетесь заниматься», - сказал он, отметив особую значимость олимпиады для будущих предпринимателей. Анатолий Истомин напомнил, что в прошлом году студентка ПсковГУ стала 7-й на всероссийском этапе олимпиады.

Важную социальную роль олимпиады по истории предпринимательства отметил Виктор Почернин. «Предприниматели создают рабочие места, пополняют бюджет, развивают наше общество. У истории есть разные этапы, иногда она пишется так, как это выгодно власти. Но предприниматели остаются при любой власти. Это труд, который связан с победами и поражениями, с рисками. Предприниматель - это думающий человек, принимающий решения самостоятельно», - сказал он. Руководитель регионального отделения «Деловой России» выразил благодарность за поддержку проекта ПсковГУ, а также рассказал о планах по привлечению к изучению истории предпринимательства псковских школьников.

Вице-спикер регионального парламента Борис Полозов рассказал участникам олимпиады, что перед ними сидят «живые свидетели истории предпринимательства в регионе последней четверти века». «Именно тогда начали создаваться коммерческие банки, страховые компании, фонды поддержки предпринимателей, рыночные институты», - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что предприниматели не только обеспечивают общество товарами и услугами, но поддерживает общественные и государственные институты, включая образование и здравоохранения.

«Быть предпринимателем нелегко. Лишь 7% населения Земли имеют право так называться. На них держится благосостояние всех стран. Этот небольшой процент дает понять, насколько важны все экономические условия доя выполнения социальных функций государства», - обратился к участникам олимпиады президент ТПП Псковской области Владимир Зубов. Он пожелал, чтобы среди присутствующих студентов процент тех, кто способен стать предпринимателями, был намного больше, чем по общей мировой статистике.

Оглашая результаты, председатель конкурсной комиссии Михаил Николаев назвал олимпиаду эффективным инструментов для формирования позитивного общественного мнения по отношению к предпринимателям. Первое место в олимпиаде заняла Ксения Шербакова, которая в прошлом году успешно выступила не только на региональном, но и на всероссийском этапе. Второе место сразу у двух студентов - Алены Семеновой и Никиты Козленко. Третьим стал Максим Батаков, четвертой - Валерия Петракова, пятерку победителей и призеров замкнул Максим Круг.

Добавим, что участниками олимпиады в этом году стали 23 студента, в том числе учащиеся Колледжа ПсковГУ. Все они получили сертификаты.

Источник: Псковская Лента Новостей