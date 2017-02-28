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Студенты ПсковГУ тестируют систему «Профкарьера»

01.03.2017 20:10 ПЛН, Псков

Ресурсный центр ПсковГУ и Псковский городской молодежный центр проводят совместные мероприятия по профориентационному тестированию студентов ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, система тестирования «Профкарьера» позволяет проводить профориентационные и профконаслтинговые мероприятия для студентов и выпускников вузов, заинтересованных в самопознании с целью профессионального и карьерного самоопределения. Подробно о комплексе «Профкарьера».

Благодаря системе тестирования «Профкарьера», студенты и выпускники университета смогут определиться в дальнейшем профессиональном пути, найти подходящую сферу  профессиональной деятельности, желательные для работы компании и организации, типы карьеры.

Тестирование проходит на базе молодежного центра (ул. М. Горького, д. 15) и составляет примерно 60-90 минут.

Первыми систему «Профкарьера» протестировали студенты 4 курса физико-математического факультета направления «Математика и компьютерные науки». Результаты студенты получили сразу после завершения теста.



Записаться на профориентационное тестирование можно по телефону 29-70-10 (15:00 – 17:00) или по почте rc@pskgu.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



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