Студенты ПсковГУ тестируют систему «Профкарьера»

Ресурсный центр ПсковГУ и Псковский городской молодежный центр проводят совместные мероприятия по профориентационному тестированию студентов ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, система тестирования «Профкарьера» позволяет проводить профориентационные и профконаслтинговые мероприятия для студентов и выпускников вузов, заинтересованных в самопознании с целью профессионального и карьерного самоопределения. Подробно о комплексе «Профкарьера».

Благодаря системе тестирования «Профкарьера», студенты и выпускники университета смогут определиться в дальнейшем профессиональном пути, найти подходящую сферу профессиональной деятельности, желательные для работы компании и организации, типы карьеры.



Тестирование проходит на базе молодежного центра (ул. М. Горького, д. 15) и составляет примерно 60-90 минут.



Первыми систему «Профкарьера» протестировали студенты 4 курса физико-математического факультета направления «Математика и компьютерные науки». Результаты студенты получили сразу после завершения теста.





Записаться на профориентационное тестирование можно по телефону 29-70-10 (15:00 – 17:00) или по почте rc@pskgu.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей