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Открытую лекцию «Наука и образование против террора» прочитал профессор Бронислав Казак в ПсковГУ

02.03.2017 15:45 ПЛН, Псков

2 марта в рамках проекта «Школа блогеров» состоялась открытая лекция доктора юридических наук, профессора Бронислава Казака «Наука и образование против террора» для студентов ПсковГУ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мероприятие открыла директор департамента информационной политики и связей с общественностью Надежда Вальнер. Она отметила важность данной проблемы для современного общества и поблагодарила студентов за проявленный интерес к этой теме.

Бронислав Казак рассказал студентам о состоянии преступности в Российской Федерации, правовой основе противодействия терроризму, понятиях «терроризм» и «экстремизм», ответил на заданные вопросы.

В конце мероприятия студенты задавали вопросы. Самому активному участнику дискуссии Бронислав Казак подарил экземпляр журнала «Безопасность уголовно-исполнительной системы», главным редактором которого он является.

Источник: Псковская Лента Новостей



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